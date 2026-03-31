Z którą z sióstr Fanning zagra teraz Stellan Skarsgård?

Stellan Skarsgård pracował ostatnio z Elle Fanning. Teraz będzie miał okazję spotkać się na planie z jej starszą siostrą. Niezatytułowany serial, w których ich zobaczymy, powstaje dla Apple TV.
Dakota Fanning i Stellan Skarsgård w serialu Apple TV
Wiadomo, że Dakota Fanning
wcieli się w tajną agentkę pracującą dla wielomiliardowego międzynarodowego konglomeratu, na czele którego stoi bohater grany przez Skarsgårda
. Organizacja wywiera wpływ na światową politykę, a jej macki sięgają świata przestępczego. Kobieta chce być lojalna wobec swoich mocodawców. Przeszkadza jej jednak przekonanie, że cel jej misji – dziedzic całej tej skorumpowanej władzy – jest w gruncie rzeczy dobrym człowiekiem, godnym jej miłości.
Stellan Skarsgård podczas tegorocznego festiwalu w Santa Barbara
Obowiązki showrunnera pełni Alexander Cary
("Homeland
", "Szpieg wśród przyjaciół
"). Odcinki wyreżyseruje Kari Skogland
("Falcon i Zimowy Żołnierz
"), która wraz z Fanning
, Julie Gardner i Brittany Kahan będzie pełnić też obowiązki producentki wykonawczej.
Ostatnie role Dakoty FanningDakota Fanning
w ostatnich latach występowała w licznych serialach. Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w "Alieniście
", "Pierwszej damie
", "Ripleyu
", "Parze idealnej
" czy "To jej wina
". Zagrała także w filmach "Bez litości 3. Ostatni rozdział
", "The Watchers
" i "Vicious
". Aktualnie jej filmografię zamyka melodramat "The Sun Never Sets
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu South by Southwest.
Ostatnie role Stellana SkarsgårdaStellana Skarsgårda
mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w "Diunie
" i "Diunie: Części drugiej
", "Thorze: Miłości i gromie
" oraz serialu "Gwiezdne wojny: Andor
". Aktualnie jego filmografię zamyka "Wartość sentymentalna
". Rola w nim przyniosła mu nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.
W "Wartości sentymentalnej
" Stellan Skarsgård
wciela się w Gustava Borga – sławnego reżysera, który po latach postanawia nakręcić jeszcze jeden film. Główną rolę napisał z myślą o swojej córce, aktorce teatralnej Norze (Renate Reinsve
). Kiedy ona odmawia, Gustav obsadza hollywoodzką gwiazdę Rachel Kemp (Elle Fanning
). Przypominamy zwiastun: