Z którą z sióstr Fanning zagra teraz Stellan Skarsgård?
Stellan Skarsgård pracował ostatnio z Elle Fanning. Teraz będzie miał okazję spotkać się na planie z jej starszą siostrą. Niezatytułowany serial, w których ich zobaczymy, powstaje dla Apple TV.

Dakota Fanning i Stellan Skarsgård w serialu Apple TV


Wiadomo, że Dakota Fanning wcieli się w tajną agentkę pracującą dla wielomiliardowego międzynarodowego konglomeratu, na czele którego stoi bohater grany przez Skarsgårda. Organizacja wywiera wpływ na światową politykę, a jej macki sięgają świata przestępczego. Kobieta chce być lojalna wobec swoich mocodawców. Przeszkadza jej jednak przekonanie, że cel jej misji – dziedzic całej tej skorumpowanej władzy – jest w gruncie rzeczy dobrym człowiekiem, godnym jej miłości. 

Stellan Skarsgård podczas tegorocznego festiwalu w Santa Barbara

Obowiązki showrunnera pełni Alexander Cary ("Homeland", "Szpieg wśród przyjaciół"). Odcinki wyreżyseruje Kari Skogland ("Falcon i Zimowy Żołnierz"), która wraz z Fanning, Julie Gardner i Brittany Kahan będzie pełnić też obowiązki producentki wykonawczej.

Ostatnie role Dakoty Fanning


Dakota Fanning w ostatnich latach występowała w licznych serialach. Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w "Alieniście", "Pierwszej damie", "Ripleyu", "Parze idealnej" czy "To jej wina". Zagrała także w filmach "Bez litości 3. Ostatni rozdział", "The Watchers" i "Vicious". Aktualnie jej filmografię zamyka melodramat "The Sun Never Sets", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu South by Southwest.

Ostatnie role Stellana Skarsgårda


Stellana Skarsgårda mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w "Diunie" i "Diunie: Części drugiej", "Thorze: Miłości i gromie" oraz serialu "Gwiezdne wojny: Andor". Aktualnie jego filmografię zamyka "Wartość sentymentalna". Rola w nim przyniosła mu nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

Zobacz zwiastun "Wartości sentymentalnej"


W "Wartości sentymentalnej" Stellan Skarsgård wciela się w Gustava Borga – sławnego reżysera, który po latach postanawia nakręcić jeszcze jeden film. Główną rolę napisał z myślą o swojej córce, aktorce teatralnej Norze (Renate Reinsve). Kiedy ona odmawia, Gustav obsadza hollywoodzką gwiazdę Rachel Kemp (Elle Fanning). Przypominamy zwiastun: 


