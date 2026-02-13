Newsy Filmy Stellan Skarsgård odrzuca rolę w "The Batman Part II"
Stellan Skarsgård odrzuca rolę w "The Batman Part II"

World of Reel
https://www.filmweb.pl/news/Stellan+Skarsg%C3%A5rd+odrzuca+role+w+%22The+Batman+Part+II%22-165168
Stellan Skarsgård odrzuca rolę w &quot;The Batman Part II&quot;
źródło: Getty Images
autor: Allen J. Schaben
Za sześć tygodni mają ruszyć zdjęcia do "The Batman Part II". Niemal wszystkie role zostały już obsadzone – z jednym wyjątkiem. Co ciekawe, to rola, którą odrzuca już drugi znany aktor. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Stellan Skarsgård nie zagra w filmie.


Kogo miała zagrać Skarsgård w "Batmanie 2"?



81ef275effa427553a847bc220bebe1dc314b2e79d00333f94a6bcadd7cce851.jpg


W obsadzie "The Batman Part II" są już m.in. Sebastian Stan i Scarlett Johansson, którzy mają zagrać – odpowiednio – Harveya Denta i jego żonę, Gildę. Reżyser Matt Reeves szuka jeszcze aktora, który wcieli się w postać Christophera Denta, ojca Harveya.
  
Pierwszym kandydatem do tej roli był Brad Pitt, który zrezygnował ze względu na napięty grafik. Teraz reporter Jeff Sneider donosi w podcaście The Hot Mic, że świeżo nominowany do Oscara za występ w "Wartości sentymentalnej" Stellan Skarsgård również odrzucił propozycję występu w filmie.

Skarsgård ma w swojej filmografii takie tytuły jak m.in. "Przełamując fale", "Buntownik z wyboru", "Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka", "Avengers", "Dziewczyna z tatuażem", "Gwiezdne wojny: Andor" i "Diuna".

Poszukiwanie odtwórcy roli trwa więc nadal.

"Wartość sentymentalna" – zwiastun




"The Batman Part II" - co wiemy o filmie?



Premierę zaplanowano na 1 października 2027 roku. Na ekran oprócz Roberta Pattinsona powrócą znani z pierwszej części: Colin Farrell (Oz Cobb alias Pingwin), Jeffrey Wright (komisarz Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), a także Barry Keoghan (Joker). Reżyseruje Matt Reeves.

