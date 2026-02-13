Stellan Skarsgård odrzuca rolę w "The Batman Part II"

Za sześć tygodni mają ruszyć zdjęcia do "The Batman Part II". Niemal wszystkie role zostały już obsadzone – z jednym wyjątkiem. Co ciekawe, to rola, którą odrzuca już drugi znany aktor. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Stellan Skarsgård nie zagra w filmie. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Kogo miała zagrać Skarsgård w "Batmanie 2"?
W obsadzie "The Batman Part II
" są już m.in. Sebastian Stan
i Scarlett Johansson
, którzy mają zagrać – odpowiednio – Harveya Denta i jego żonę, Gildę. Reżyser Matt Reeves szuka jeszcze aktora, który wcieli się w postać Christophera Denta, ojca Harveya.
Pierwszym kandydatem do tej roli był Brad Pitt
, który zrezygnował ze względu na napięty grafik. Teraz reporter Jeff Sneider donosi w podcaście The Hot Mic, że świeżo nominowany do Oscara za występ w "Wartości sentymentalnej" Stellan Skarsgård również odrzucił propozycję występu w filmie. Skarsgård
ma w swojej filmografii takie tytuły jak m.in. "Przełamując fale
", "Buntownik z wyboru
", "Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka
", "Avengers
", "Dziewczyna z tatuażem
", "Gwiezdne wojny: Andor
" i "Diuna
".
Poszukiwanie odtwórcy roli trwa więc nadal.
"Wartość sentymentalna" – zwiastun
"The Batman Part II" - co wiemy o filmie?
Premierę zaplanowano na 1 października 2027 roku. Na ekran oprócz Roberta Pattinsona
powrócą znani z pierwszej części: Colin Farrell
(Oz Cobb alias Pingwin
), Jeffrey Wright
(komisarz Gordon
), Andy Serkis
(Alfred Pennyworth
), a także Barry Keoghan
(Joker). Reżyseruje Matt Reeves
.