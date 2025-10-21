Newsy Filmy "The Uprising": Rośnie obsada nowego filmu Paula Greengrassa
"The Uprising": Rośnie obsada nowego filmu Paula Greengrassa

Obsada filmu "The Uprising" robi się imponująca. Do Andrew Garfielda, który gra główną rolę, dołączyli właśnie Stephen Dillane ("Gra o tron"), Tom Hollander ("Feud: Capote vs. The Swans"), Stanley Townsend oraz Sky Yang. Za kamerą stoi Paul Greengrass, twórca "Kapitana Phillipsa" i "Krucjaty Bourne’a".

Stephen Dillane w "Grze o tron"

"The Uprising" – co wiemy o filmie?


"The Uprising" przeniesie widzów do XIV-wiecznej Anglii, rozdartej przez wojnę i społeczne napięcia. Garfield wciela się w przywódcę brutalnego powstania przeciw tyranii króla Ryszarda II – człowieka, który jednoczy prostych ludzi w walce o sprawiedliwość i przetrwanie.

Wśród buntowników i możnowładców zobaczymy też Jamiego Bella, Cosmo Jarvisa, Thomasin McKenzie, Jonny’ego Lee Millera, Woody’ego Normana i Katherine Waterston.

Greengrass, znany z realistycznego stylu i nerwowej kamery, zapowiada, że "The Uprising" będzie epicką, ale też bardzo osobistą opowieścią o gniewie, władzy i ludzkiej godności. 

Skąd znamy nowych aktorów w obsadzie?


Stephen Dillane, laureat BAFTA, najlepiej znany z roli Stannisa Baratheona w "Grze o tron", dołącza do produkcji po serii teatralnych i filmowych sukcesów. Tom Hollander, który niedawno wcielił się w Alfreda Hitchcocka w antologii Netfliksa "Potwór: Historia Eda Geina", zdobył uznanie jako Truman Capote w serialu "Konflikt" – rola przyniosła mu nominację do Emmy.

Stanley Townsend, doświadczony irlandzki aktor, współpracował m.in. z Mikiem Leigh, Stephenem Frearsem i Samem Mendesem, a Sky Yang, którego mogliśmy zobaczyć na tegorocznym Sundance w "Last Days" Justina Lina, wcześniej wystąpił w "Rebel Moon" Zacka Snydera.

"Zaginiony autokar" – najnowszy film Paula Greengrassa. Zobacz zwiastun



Zdeterminowany ojciec ryzykuje wszystko, by uratować oddaną nauczycielkę i jej uczniów przed zabójczym pożarem. Film inspirowany prawdziwymi bohaterskimi czynami.


