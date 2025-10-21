"The Uprising": Rośnie obsada nowego filmu Paula Greengrassa

Obsada filmu "The Uprising" robi się imponująca. Do Andrew Garfielda, który gra główną rolę, dołączyli właśnie Stephen Dillane ("Gra o tron"), Tom Hollander ("Feud: Capote vs. The Swans"), Stanley Townsend oraz Sky Yang. Za kamerą stoi Paul Greengrass, twórca "Kapitana Phillipsa" i "Krucjaty Bourne’a".
Stephen Dillane w "Grze o tron"
"The Uprising" – co wiemy o filmie?"The Uprising"
przeniesie widzów do XIV-wiecznej Anglii, rozdartej przez wojnę i społeczne napięcia. Garfield
wciela się w przywódcę brutalnego powstania przeciw tyranii króla Ryszarda II – człowieka, który jednoczy prostych ludzi w walce o sprawiedliwość i przetrwanie.
Wśród buntowników i możnowładców zobaczymy też Jamiego Bella
, Cosmo Jarvisa
, Thomasin McKenzie
, Jonny’ego Lee Millera
, Woody’ego Normana
i Katherine Waterston
. Greengrass
, znany z realistycznego stylu i nerwowej kamery, zapowiada, że "The Uprising" będzie epicką, ale też bardzo osobistą opowieścią o gniewie, władzy i ludzkiej godności.
Skąd znamy nowych aktorów w obsadzie?Stephen Dillane
, laureat BAFTA, najlepiej znany z roli Stannisa Baratheona w "Grze o tron
", dołącza do produkcji po serii teatralnych i filmowych sukcesów. Tom Hollander
, który niedawno wcielił się w Alfreda Hitchcocka
w antologii Netfliksa "Potwór: Historia Eda Geina
", zdobył uznanie jako Truman Capote
w serialu "Konflikt
" – rola przyniosła mu nominację do Emmy. Stanley Townsend
, doświadczony irlandzki aktor, współpracował m.in. z Mikiem Leigh
, Stephenem Frearsem
i Samem Mendesem
, a Sky Yang
, którego mogliśmy zobaczyć na tegorocznym Sundance w "Last Days
" Justina Lina
, wcześniej wystąpił w "Rebel Moon
" Zacka Snydera
.
