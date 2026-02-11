Newsy Filmy Stephen Graham zagra w kontynuacji "Misji Greyhound"
VOD / Filmy

Stephen Graham zagra w kontynuacji "Misji Greyhound"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Stephen+Graham+zagra+w+kontynuacji+%22Misji+Greyhound%22-165135
Stephen Graham zagra w kontynuacji &quot;Misji Greyhound&quot;
źródło: Getty Images
autor: Gareth Cattermole
Stephen Graham ("Dojrzewanie") znowu wypłynie w morze u boku Toma Hanksa. Aktor podpisał umowę na występ w "Greyhound 2", kontynuacji dramatu wojennego "Misja Greyhound" z 2020 roku. Do obsady dołączył również znany z serialu "Robin Hood" Jack Patten.
     

"Misja Greyhound 2" kompletuje obsadę




Stephen Graham, którego ostatnio mogliśmy oglądać m.in. w serialach "Dojrzewanie" i "Tysiąc ciosów", a już niedługo zobaczymy w filmie Jana Komasy "Dobry chłopiec", raz jeszcze wcieli się w postać Charliego Cole'a. Elisabeth Shue również powtórzy rolę z pierwszego filmu. Za kamerą stanie reżyser oryginału z 2020 roku, Aaron Schneider, a scenariusz ponownie napisał Tom Hanks.

Hanks gra kapitana Ernesta Krause. Tytułowa misja, na którą zostaje wysłany w pierwszej części, to jego debiutanckie zadanie jako dowódcy jednostki. Bohater przewodzi konwojowi alianckich statków płynących przez zdradliwe wody Atlantyku. Musi przetransportować żołnierzy na linie frontu II wojny światowej. Pozbawiony wsparcia powietrznego przez 5 długich dni kapitan i konwój stawiają czoła otaczającym ich nazistowskim U-bootom.

W drugiej części Krause i jego załoga wezmą udział w lądowaniu aliantów w Normandii, a także popłyną na Pacyfik, aby odwrócić losy II wojny światowej. Zdjęcia do filmu już trwają w Australii. 

Film powstaje dla Apple Studios. Pierwsza część była streamingowym hitem na platformie Apple TV. Film zdobył również nominację do Oscara za dźwięk.

"Misja Greyhound" – zwiastun



Powiązane artykuły Stephen Graham

Zobacz wszystkie artykuły

Greyhound 2  (2026)

 Greyhound 2

Misja Greyhound  (2020)

 Misja Greyhound

Najnowsze Newsy

Seriale

Ana de Armas i Jennifer Connelly zaczną szpiegować dla twórcy "Homeland"?

1 komentarz
Filmy

Koniec kontrowersji, aktorka podmieniona

8 komentarzy
Filmy Multimedia

"In a Violent Nature 2": Johnny na pierwszym zdjęciu z planu

1 komentarz
Filmy

Brie Larson gwiazdą nowego filmu twórcy "Strange Darling"

Filmy

Nick Jonas powalczy o przetrwanie podczas Bożego Narodzenia

Inne Filmy

Tej książki nie dawajcie Margot Robbie

19 komentarzy
VOD Seriale

Serialowy "Harry Potter" pokaże więcej niż książki. Malfoy zyska nowe oblicze

40 komentarzy