Stephen Graham zagra w kontynuacji "Misji Greyhound"

Stephen Graham ("Dojrzewanie") znowu wypłynie w morze u boku Toma Hanksa. Aktor podpisał umowę na występ w "Greyhound 2", kontynuacji dramatu wojennego "Misja Greyhound" z 2020 roku. Do obsady dołączył również znany z serialu "Robin Hood" Jack Patten.
"Misja Greyhound 2" kompletuje obsadę Stephen Graham
, którego ostatnio mogliśmy oglądać m.in. w serialach "Dojrzewanie
" i "Tysiąc ciosów
", a już niedługo zobaczymy w filmie Jana Komasy
"Dobry chłopiec
", raz jeszcze wcieli się w postać Charliego Cole'a. Elisabeth Shue
również powtórzy rolę z pierwszego filmu. Za kamerą stanie reżyser oryginału z 2020 roku, Aaron Schneider
, a scenariusz ponownie napisał Tom Hanks
. Hanks
gra kapitana Ernesta Krause. Tytułowa misja, na którą zostaje wysłany w pierwszej części, to jego debiutanckie zadanie jako dowódcy jednostki. Bohater przewodzi konwojowi alianckich statków płynących przez zdradliwe wody Atlantyku. Musi przetransportować żołnierzy na linie frontu II wojny światowej. Pozbawiony wsparcia powietrznego przez 5 długich dni kapitan i konwój stawiają czoła otaczającym ich nazistowskim U-bootom. W drugiej części Krause i jego załoga wezmą udział w lądowaniu aliantów w Normandii, a także popłyną na Pacyfik, aby odwrócić losy II wojny światowej.
Zdjęcia do filmu już trwają w Australii.
Film powstaje dla Apple Studios. Pierwsza część była streamingowym hitem na platformie Apple TV. Film zdobył również nominację do Oscara za dźwięk.
"Misja Greyhound" – zwiastun