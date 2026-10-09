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Sterling K. Brown i Tom Hanks w liście miłosnym do baseballu

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sterling+K.+Brown+i+Tom+Hanks+w+li%C5%9Bcie+mi%C5%82osnym+do+baseballu-169013
Sterling K. Brown i Tom Hanks w liście miłosnym do baseballu
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Sterling K. Brown znany m.in. z serialu "Tacy jesteśmy" dołącza do obsady "The Comebacker". Na ekranie partnerować mu będą Tom Hanks, Callum Turner, Patricia Clarkson i Amy Madigan. Za kamerą stanie Marielle Heller, autorka "Nocnej suki" z Amy Adams w roli głównej.

Sony Pictures zapowiada produkcję jako list miłosny do baseballu. 

"The Comebacker" – o czym opowie film?



Scenariusz napisany przez Heller powstał na podstawie opowiadania Dave’a Eggersa. W centrum historii znajdzie się trener miotaczy drużyny New York Mets, grany przez Hanksa, oraz jego podopieczny (Turner). Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, gdy zawodnik trafia miotacza piłką odbitą z dużą siłą. Madigan wcieli się w właścicielkę drużyny, Clarkson zagra żonę trenera, a Brown wystąpi jako menedżer zespołu.

GettyImages-2278742874.jpg Getty Images © Gareth Cattermole
Tom Hanks

Sterling K. Brown – ostatnie role



Brown ma już na koncie nominację do Oscara za rolę w "Amerykańskiej fikcji". Widzowie znają go także z serialu "Tacy jesteśmy" oraz filmu "Czarna Pantera". Obecnie występuje w "Paradise", thrillerze dramatycznym Hulu, którego jest również producentem wykonawczym. Serial został przedłużony na trzeci sezon. W tym roku aktor zebrał pochlebne recenzje za występ w filmie "Wola boska", gdzie zagrał bezwzględnego ojca. W planach ma także "The Gallerist", w którym pojawi się u boku Natalie Portman, oraz aktorską wersję "Voltrona" przygotowywaną przez Amazon MGM.

"Amerykańska fikcja" – zobacz zwiastun






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