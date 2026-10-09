Sterling K. Brown i Tom Hanks w liście miłosnym do baseballu

Sterling K. Brown znany m.in. z serialu "Tacy jesteśmy" dołącza do obsady "The Comebacker". Na ekranie partnerować mu będą Tom Hanks, Callum Turner, Patricia Clarkson i Amy Madigan. Za kamerą stanie Marielle Heller, autorka "Nocnej suki" z Amy Adams w roli głównej.
Sony Pictures zapowiada produkcję jako list miłosny do baseballu.
"The Comebacker" – o czym opowie film?
Scenariusz napisany przez Heller powstał na podstawie opowiadania Dave’a Eggersa. W centrum historii znajdzie się trener miotaczy drużyny New York Mets, grany przez Hanksa
, oraz jego podopieczny (Turner
). Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, gdy zawodnik trafia miotacza piłką odbitą z dużą siłą. Madigan
wcieli się w właścicielkę drużyny, Clarkson
zagra żonę trenera, a Brown
wystąpi jako menedżer zespołu.
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Tom Hanks
Brown ma już na koncie nominację do Oscara za rolę w "Amerykańskiej fikcji
". Widzowie znają go także z serialu "Tacy jesteśmy
" oraz filmu "Czarna Pantera
". Obecnie występuje w "Paradise
", thrillerze dramatycznym Hulu, którego jest również producentem wykonawczym. Serial został przedłużony na trzeci sezon. W tym roku aktor zebrał pochlebne recenzje za występ w filmie "Wola boska
", gdzie zagrał bezwzględnego ojca. W planach ma także "The Gallerist
", w którym pojawi się u boku Natalie Portman
, oraz aktorską wersję "Voltrona
" przygotowywaną przez Amazon MGM.