Steve Buscemi w ekranizacji Sama Sheparda. Liam Neeson na pokładzie

Prace na planie "Ages of the Moon" dobiegły końca. Film jest ekranizacją sztuki autorstwa laureata Nagrody Pulitzera Sama Sheparda. W głównych rolach występują Steve Buscemi i Aidan Quinn. W zespole znalazł się również Liam Neeson.
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Aidan Quinn
"Ages of the Moon" – fabuła
"Ages of the Moon" opowiada o dwóch przyjaciołach, Amesie i Byronie, którzy po latach spotykają się w odosobnionej chatce. Wspomnienia, dawne urazy i męska rywalizacja szybko wychodzą na powierzchnię, gdy bohaterowie spędzają wieczór przy bourbonie, oczekując na rzadkie zjawisko astronomiczne.
Twórcy zapowiadają kameralny, emocjonalny dramat, któremu towarzyszyć będzie ścieżka dźwiękowa inspirowana muzyką country – podobnie jak w teatralnym pierwowzorze z 2009 roku. Quinn
nie tylko pojawi się przed kamerą, ale także film wyreżyserował.
Wraz z zakończeniem zdjęć pojawiła się informacja o dołączeniu do zespołu Liama Neesona
, który pełni przy projekcie funkcję producenta wykonawczego.
Gwiazdę "Wściekłeych psów
" i "Fargo
" mogliśmy oglądać ostatnio w filmie "Współlokatorki", a jeszcze w tym roku na ekranach zadebiutuje "Dziki Koń Dziewięć
", gdzie zobaczymy go obok Johna Malkovicha
, Sama Rockwella
i Parker Posey
.