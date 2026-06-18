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Steve Buscemi w ekranizacji Sama Sheparda. Liam Neeson na pokładzie

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Steve+Buscemi+w+ekranizacji+Sama+Sheparda.+Liam+Neeson+na+pok%C5%82adzie-167164
Steve Buscemi w ekranizacji Sama Sheparda. Liam Neeson na pokładzie
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Prace na planie "Ages of the Moon" dobiegły końca. Film jest ekranizacją sztuki autorstwa laureata Nagrody Pulitzera Sama Sheparda. W głównych rolach występują Steve Buscemi i Aidan Quinn. W zespole znalazł się również Liam Neeson.

GettyImages-1181753073.jpg Getty Images © Jim Spellman
Aidan Quinn

"Ages of the Moon" – fabuła



"Ages of the Moon" opowiada o dwóch przyjaciołach, Amesie i Byronie, którzy po latach spotykają się w odosobnionej chatce. Wspomnienia, dawne urazy i męska rywalizacja szybko wychodzą na powierzchnię, gdy bohaterowie spędzają wieczór przy bourbonie, oczekując na rzadkie zjawisko astronomiczne. 

Twórcy zapowiadają kameralny, emocjonalny dramat, któremu towarzyszyć będzie ścieżka dźwiękowa inspirowana muzyką country – podobnie jak w teatralnym pierwowzorze z 2009 roku.
Quinn nie tylko pojawi się przed kamerą, ale także film wyreżyserował.

Wraz z zakończeniem zdjęć pojawiła się informacja o dołączeniu do zespołu Liama Neesona, który pełni przy projekcie funkcję producenta wykonawczego.

Steve Buscemi – ostatnie role



Gwiazdę "Wściekłeych psów" i "Fargo" mogliśmy oglądać ostatnio w filmie "Współlokatorki", a jeszcze w tym roku na ekranach zadebiutuje "Dziki Koń Dziewięć", gdzie zobaczymy go obok Johna Malkovicha, Sama Rockwella i Parker Posey.

Steve Buscemi w filmie "Dziki Koń Dziewięć". Zobacz zwiastun




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