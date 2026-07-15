Steve Buscemi dołącza do obsady serialu "Far Cry"

Jeśli lipiec to wakacje, plaża, rajska wyspa i drinki z palemką. Anturaż dobrze znany z realiów serii gier "Far Cry" – przynajmniej do czasu, gdy nie pochłonie nas niebezpieczna akcja i totalna rozwałka. Właśnie w niej udział wezmą Lizzy Caplan i Rob Mac, który piastuje również funkcję producenta wykonawczego projektu. Portal Hollywood Reporter informuje, że do tego duetu dołączył dziś kolejny aktorski nabytek.
Steve Buscemi na pokładzie serialu "Far Cry"
Jak donoszą dziennikarze, w serialu "Far Cry" spotkamy również gwiazdę "Big Lebowskiego
" i serialu "Zakazane Imperium
", Steve'a Buscemiego
. 68-letni obecnie aktor zagra nieujawnioną dotąd postać, powiększając obsadę produkcji wciąż owianej tajemnicą.
Przypomnijmy, że serial "Far Cry" będzie antologią. Każdy sezon opowiadać będzie inną historię z inną obsadą. W tej chwili nawet zarys fabuły – a co za tym idzie rola Caplan
i Maca
– pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą.
Za tworzony przez FX i Hulu show odpowiadać będą Noah Hawley
(niedługo po sukcesie serialu "Obcy: Ziemia
") oraz Rob Mac
("Mythic Quest
"). Mac
ma być również jedną z gwiazd pierwszego sezonu.
Tak o projekcie mówił Hawley
: To, co uwielbiam w serii gier "Far Cry", to fakt, że jest ona antologią. Każda gra stanowi wariację na ten sam temat, podobnie jak każdy sezon "Fargo" jest wariacją na ten sam temat. Stworzenie dużego widowiska akcji, które może zmieniać się z sezonu na sezon, a jednocześnie stale badać naturę człowieczeństwa przez tak złożoną i chaotyczną perspektywę, to spełnienie marzeń. Cieszę się na współpracę z Robem i na to, że możemy przenieść na ekran naszą wspólną, bezkompromisową i ambitną wrażliwość. "Far Cry"
to jedna z najbardziej znanych marek koncernu Ubisoft. Ostatnia gra - "Far Cry 6"
- trafiła na rynek w 2021 roku. Jej akcja rozgrywała się na tropikalnej karaibskiej wyspie. Kilkadziesiąt lat sankcji gospodarczych zrujnowało ten kraj, panuje tam postępująca bieda i głębokie podziały społeczne. Lokalny dyktator, Antón Castillo, doszedł do władzy obiecując mieszkańcom wyspy, że przywróci jej dawną chwałę i znów uczyni ją rajem na Ziemi. Mając u boku swojego posłusznego, trzynastoletniego syna Diego, Antón trzyma w żelaznym uścisku przyszłość Yary. Część obywateli ślepo podąża za swoim przywódcą, a inni zostali podporządkowani brutalną siłą. Wszystko to w imię odbudowy dawnego raju. Gdy krwawa dyktatura osiągnęła swoje apogeum, wybucha powszechne oburzenie i cały kraj płonie ogniem rewolucji.
Na podstawie cyklu Uwe Boll
nakręcił przed laty film "Far Cry
".
"Far Cry 6" – zwiastun gry