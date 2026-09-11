"Bond 26". Pierwsza wersja scenariusza gotowa!

Fani postaci Jamesa Bonda mają powody do radości. Nowy film z przygodami ich ulubieńca powoli staje się rzeczywistością. Steven Knight właśnie potwierdził, że wykonano ważny krok w kierunku realizacji "Bonda 26".
Steven Knight wie już, o czym opowie nowy film o Bondzie Steven Knight
był ostatnio gościem Greatest Hits Radio. W trakcie rozmowy został zapytany o to, czy skończył już prace nad pierwszą wersją scenariusza. Knight
odpowiedział: Potakuję w milczeniu
.
Knight Getty Images © Samir Hussein
oraz producenci i reżyser "Bonda 26"
wiedzą zatem - przynajmniej w przybliżeniu - o czym opowie film. Niestety scenarzysta nie zechciał podzielić się na antenie Greatest Hits Radio żadnymi szczegółami.
We wcześniejszych wywiadach Knight
zdawał się sugerować, że wie, kto zagra Jamesa Bonda
. Teraz jest jednak bardziej dyplomatyczny i unika jednoznacznych odpowiedzi.
Ze swoich niedawnych słów wycofał się też Gary Oldman
. Teraz przyznaje, że nie wie, czy producenci Bonda
rzeczywiście wybrali już aktora. Dodał jednak, że trzyma kciuki za Jacka Lowdena
, który w ostatnich tygodniach jest jedną z najczęściej wymienianych osób w kontekście castingu do roli Bonda.
Zwiastun filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny", do którego Steven Knight napisał scenariusz