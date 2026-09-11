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"Bond 26". Pierwsza wersja scenariusza gotowa!

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Steven+Knight+potwierdza%2C+%C5%BCe+sko%C5%84czy%C5%82+pierwsz%C4%85+wersj%C4%99+scenariusza+nowego+filmu+o+Jamesie+Bondzie-168561
&quot;Bond 26&quot;. Pierwsza wersja scenariusza gotowa!
Fani postaci Jamesa Bonda mają powody do radości. Nowy film z przygodami ich ulubieńca powoli staje się rzeczywistością. Steven Knight właśnie potwierdził, że wykonano ważny krok w kierunku realizacji "Bonda 26".

Steven Knight wie już, o czym opowie nowy film o Bondzie



Steven Knight był ostatnio gościem Greatest Hits Radio. W trakcie rozmowy został zapytany o to, czy skończył już prace nad pierwszą wersją scenariusza. Knight odpowiedział: Potakuję w milczeniu.

01.jpg Getty Images © Samir Hussein


Knight oraz producenci i reżyser "Bonda 26" wiedzą zatem - przynajmniej w przybliżeniu - o czym opowie film. Niestety scenarzysta nie zechciał podzielić się na antenie Greatest Hits Radio żadnymi szczegółami.

We wcześniejszych wywiadach Knight zdawał się sugerować, że wie, kto zagra Jamesa Bonda. Teraz jest jednak bardziej dyplomatyczny i unika jednoznacznych odpowiedzi.

Ze swoich niedawnych słów wycofał się też Gary Oldman. Teraz przyznaje, że nie wie, czy producenci Bonda rzeczywiście wybrali już aktora. Dodał jednak, że trzyma kciuki za Jacka Lowdena, który w ostatnich tygodniach jest jedną z najczęściej wymienianych osób w kontekście castingu do roli Bonda.

Zwiastun filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny", do którego Steven Knight napisał scenariusz




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