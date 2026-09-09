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Steven Knight wie już, kto będzie nowym Bondem. Scenarzysta komentuje: "Jest łatwiej"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Steven+Knight+wie%2C+kto+zagra+Jamesa+Bonda.+Scenarzysta+zabra%C5%82+g%C5%82os-168501
Steven Knight wie już, kto będzie nowym Bondem. Scenarzysta komentuje: &quot;Jest łatwiej&quot;
Steven Knight, scenarzysta nowego filmu o Jamesie Bondzie, dał do zrozumienia, że wie już, kto wcieli się w agenta 007. Twórca "Peaky Blinders" przyznał, że poznanie nazwiska następcy Daniela Craiga ułatwiło mu pracę nad scenariuszem. Nie zamierza jednak zdradzać, o kogo chodzi.

Kto jest faworytem do roli Bonda?



GettyImages-2294039534.jpg Getty Images © Mike Marsland


Knight pojawił się w programie "Today" BBC Radio 4, gdzie zaznaczył, że nie może za wiele mówić na ten temat. Zapytany, czy pisze scenariusz z myślą o konkretnym aktorze, czy raczej opiera się wyłącznie na postaci Bonda, odpowiedział jednak: Trochę jedno i drugie. Zawsze łatwiej, kiedy wie się, kto zagra, ale trzeba pisać postać, a nie aktora.

Dopytany, kiedy dowiedział się, kto zastąpi Daniela Craiga, Knight nie dał się jednak namówić na ujawnienie żadnego szczegółu i odesłał do swojej poprzedniej odpowiedzi. 

O tym, że nowy Bond został już wybrany, mówił niedawno także Gary Oldman. Wśród aktorów, którzy w ostatnich tygodniach wymieniani byli jako kandydaci do roli, pojawiali się między innymi Jack Lowden, Jack Barton, Callum Turner, Jacob Elordi i Harris Dickinson. Lowden jest obecnie faworytem bukmacherów. Decyzję w sprawie obsady podejmują Amy Pascal i David Heyman oraz Denis Villeneuve, który wyreżyseruje film. Knight przyznał, że stara się nie zwracać uwagi na ogromne zainteresowanie projektem, a jako brytyjski scenarzysta czuje, że wykonuje swój obowiązek wobec króla i kraju.

Nowy "Bond" będzie pierwszym filmem serii od czasu "Nie czas umierać" z 2021 roku, który był piątym i ostatnim występem Craiga w roli agenta 007. 

"Nie czas umierać" - zwiastun



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