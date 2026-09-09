Steven Knight wie już, kto będzie nowym Bondem. Scenarzysta komentuje: "Jest łatwiej"

Steven Knight, scenarzysta nowego filmu o Jamesie Bondzie, dał do zrozumienia, że wie już, kto wcieli się w agenta 007. Twórca "Peaky Blinders" przyznał, że poznanie nazwiska następcy Daniela Craiga ułatwiło mu pracę nad scenariuszem. Nie zamierza jednak zdradzać, o kogo chodzi.
Kto jest faworytem do roli Bonda?
Knight Getty Images © Mike Marsland
pojawił się w programie "Today" BBC Radio 4, gdzie zaznaczył, że nie może za wiele mówić na ten temat. Zapytany, czy pisze scenariusz z myślą o konkretnym aktorze, czy raczej opiera się wyłącznie na postaci Bonda
, odpowiedział jednak: Trochę jedno i drugie. Zawsze łatwiej, kiedy wie się, kto zagra, ale trzeba pisać postać, a nie aktora.
Dopytany, kiedy dowiedział się, kto zastąpi Daniela Craiga
, Knight
nie dał się jednak namówić na ujawnienie żadnego szczegółu i odesłał do swojej poprzedniej odpowiedzi.
O tym, że nowy Bond
został już wybrany, mówił niedawno także Gary Oldman
. Wśród aktorów, którzy w ostatnich tygodniach wymieniani byli jako kandydaci do roli, pojawiali się między innymi Jack Lowden
, Jack Barton
, Callum Turner
, Jacob Elordi
i Harris Dickinson
. Lowden
jest obecnie faworytem bukmacherów. Decyzję w sprawie obsady podejmują Amy Pascal
i David Heyman
oraz Denis Villeneuve
, który wyreżyseruje film. Knight
przyznał, że stara się nie zwracać uwagi na ogromne zainteresowanie projektem, a jako brytyjski scenarzysta czuje, że wykonuje swój obowiązek wobec króla i kraju.
Nowy "Bond
" będzie pierwszym filmem serii od czasu "Nie czas umierać
" z 2021 roku, który był piątym i ostatnim występem Craiga
w roli agenta 007.
"Nie czas umierać" - zwiastun