Soderbergh krytykuje Disneya za odrzucenie filmu o Benie Solo: "To szalone"

Steven Soderbergh w nowym wywiadzie przyznał otwarcie, że jest rozczarowany decyzją Disneya o skasowaniu planowanego filmu ze świata "Gwiezdnych wojen", który miał koncentrować się na postaci Bena Solo granej przez Adama Drivera w trylogii z lat 2015-2019.
Dlaczego film o Benie Solo nie doszedł do skutku?
O projekcie zrobiło się głośno w październiku zeszłego roku, gdy Driver
ujawnił, że studio zrezygnowało z realizacji filmu zatytułowanego "The Hunt for Ben Solo
". Aktor określił scenariusz jako "jeden z najfajniejszych, przy jakich kiedykolwiek pracował".Jak wcześniej mówił Driver
, choć Lucasfilm miał być entuzjastycznie nastawiony do projektu, to ostatecznie został on odrzucony przez prezesa Disneya Boba Igera
oraz współprzewodniczącego Alana Bergmana
.
W nowym wywiadzie Soderbergh
odniósł się do słów ustępującej szefowej Lucasfilm, Kathleen Kennedy
, która niedawno nazwała scenariusz „świetnym”. Reżyser stwierdził: Nie dziwi mnie, że Kathleen była sfrustrowana. Wszyscy byliśmy. Ja, Adam i Rebecca Blunt poświęciliśmy na to dwa i pół roku darmowej pracy. Gdy rozmawiałem z Adamem o tym, czy ma mówić o projekcie publicznie, powiedziałem: "Nie spekuluj o powodach. Powiedz tylko, co się stało. Wiemy wyłącznie to, co nam powiedziano". Oficjalny powód brzmiał: "Nie sądzimy, że Ben Solo może żyć". I to wszystko.
Przypomnijmy, że Ben Solo (Kylo Ren
) zginął w finale filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
".
Reżyser dodał, że "nakręcił ten film w swojej głowie" i żałuje, że widzowie nigdy go nie zobaczą. Jak podkreślił, spodziewał się rozmów o budżecie i logistyce, na które był doskonale przygotowany, ale projekt nie dotarł nawet do tego etapu. To szalone. Wszyscy jesteśmy bardzo rozczarowani.
Najbliższym filmem pełnometrażówym ze świata "Star Wars
" jest "The Mandalorian and Grogu
", który trafi na ekrany w maju. To pierwsze kinowe "Gwiezdne wojny" od 2019 roku.
