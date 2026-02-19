Newsy Filmy Soderbergh krytykuje Disneya za odrzucenie filmu o Benie Solo: "To szalone"
Soderbergh krytykuje Disneya za odrzucenie filmu o Benie Solo: "To szalone"

Steven Soderbergh w nowym wywiadzie przyznał otwarcie, że jest rozczarowany decyzją Disneya o skasowaniu planowanego filmu ze świata "Gwiezdnych wojen", który miał koncentrować się na postaci Bena Solo granej przez Adama Drivera w trylogii z lat 2015-2019. 

Dlaczego film o Benie Solo nie doszedł do skutku?




O projekcie zrobiło się głośno w październiku zeszłego roku, gdy Driver ujawnił, że studio zrezygnowało z realizacji filmu zatytułowanego "The Hunt for Ben Solo". Aktor określił scenariusz jako "jeden z najfajniejszych, przy jakich kiedykolwiek pracował".Jak wcześniej mówił Driver, choć Lucasfilm miał być entuzjastycznie nastawiony do projektu, to ostatecznie został on odrzucony przez prezesa Disneya Boba Igera oraz współprzewodniczącego Alana Bergmana

W nowym wywiadzie Soderbergh odniósł się do słów ustępującej szefowej Lucasfilm, Kathleen Kennedy, która niedawno nazwała scenariusz „świetnym”. Reżyser stwierdził:

Nie dziwi mnie, że Kathleen była sfrustrowana. Wszyscy byliśmy. Ja, Adam i Rebecca Blunt poświęciliśmy na to dwa i pół roku darmowej pracy. Gdy rozmawiałem z Adamem o tym, czy ma mówić o projekcie publicznie, powiedziałem: "Nie spekuluj o powodach. Powiedz tylko, co się stało. Wiemy wyłącznie to, co nam powiedziano". Oficjalny powód brzmiał: "Nie sądzimy, że Ben Solo może żyć". I to wszystko.

Przypomnijmy, że Ben Solo (Kylo Ren) zginął w finale filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie".

Reżyser dodał, że "nakręcił ten film w swojej głowie" i żałuje, że widzowie nigdy go nie zobaczą. Jak podkreślił, spodziewał się rozmów o budżecie i logistyce, na które był doskonale przygotowany, ale projekt nie dotarł nawet do tego etapu. To szalone. Wszyscy jesteśmy bardzo rozczarowani. 

Najbliższym filmem pełnometrażówym ze świata "Star Wars" jest "The Mandalorian and Grogu", który trafi na ekrany w maju. To pierwsze kinowe "Gwiezdne wojny" od 2019 roku. 

"Skywalker. Odrodzenie" - zwiastun



