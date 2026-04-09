Dużo AI! To pomysł Soderbergha na kręcenie filmu historycznego

Reżyser Steven Soderbergh wybrał stronę w konflikcie o wykorzystywanie sztucznej inteligencji w produkcji filmowej. Zdobywca Oscara za film "Traffic" jest jak najbardziej za i zapowiedział, że w jego nowym obrazie będzie "dużo AI".
Steven Soderbergh pracuje z AI Soderbergh
udzielił ostatnio wywiadu "Filmmaker Magazine". W trakcie rozmowy ujawnił, że pracuje nad historycznym widowiskiem o wojnie amerykańsko-hiszpańskiej. Jego gwiazdą ma być nominowany w tym roku do Oscara za "Tajnego agenta
" Wagner Moura
.
Jednak nie to okazało się być najciekawszym elementem wywiadu. Soderbergh
zapowiedział bowiem, że w pracach nad filmem zamierza często korzystać z AI. Ma ono pomóc mu w realizacji na przykład zakrojonych na szeroką skalę scen batalistycznych na morzu.
. Soderbergh
. Soderbergh
pracuje obecnie nad dokumentem o Johnie Lennonie
i Yoko Ono
. I w nim również skorzystał z pomocy AI. Sztuczna inteligencja okazała się pomocna w tworzeniu tematycznie surrealistycznych obrazów, które funkcjonują raczej w przestrzeni snu niż w przestrzeni dosłownej
- wyjaśnił Soderbergh
. - I to było naprawdę świetną zabawą, bo potrzeba doktoratu z literatury, żeby powiedzieć jej dokładnie, co ma robić. Jak każda inna technologia, rozpaczliwie wymaga bardzo ścisłego nadzoru ze strony człowieka.
Czy historyczne widowisko Soderbergha
dojdzie do skutku? Reżyser twierdzi, że co najmniej dwa studia filmowe są nim zainteresowane. Na razie jednak próbuje skompletować idealną obsadę. Ostatnim filmem reżysera są (póki co) "Szpiedzy
" z 2025 roku.
