Newsy Filmy Festiwale i nagrody Western Spielberga jak polskie Sudety? Janusz Kamiński zdradza nieoczywiste inspiracje
Festiwale i nagrody / Filmy

Western Spielberga jak polskie Sudety? Janusz Kamiński zdradza nieoczywiste inspiracje

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Steven+Spielberg+nakr%C4%99ci+western.+Jedn%C4%85+z+inspiracji+ma+by%C4%87+obraz+polskich+Sudet-169574
Western Spielberga jak polskie Sudety? Janusz Kamiński zdradza nieoczywiste inspiracje
źródło: Getty Images
autor: Presley Ann
Prosto z festiwalu ToruńCamerimage docierają do nas wieści o nowym projekcie Stevena Spielberga. Autor "Szczęk" i "Parku Jurajskiego" zabiera się właśnie za pierwszy w swoim życiu... western. Informację tą potwierdził stały współpracownik Spielberga, autor zdjęć Janusz Kamiński

Western Stevena Spielberga – co wiemy?



Choć Steven Spielberg jest jednym z reformatorów amerykańskiego kina gatunkowego, nigdy dotąd nie podjął pełnometrażowej próby zmierzenia się z najstarszym spośród nich – westernem. Od kilku miesięcy reżyser "Listy Schindlera" zaznaczał w mediach, że to właśnie historia spod znaku pistoletu i siodła będzie jego kolejnym projektem. Wiemy też, że Spielberg ma nadzieję rozpocząć zdjęcia do produkcji jeszcze w przyszłym roku.

GettyImages-1431224522.jpg Getty Images © James Devaney
Janusz Kamiński przy pracy


Wczoraj jednak nowe światło na film rzucił Janusz Kamiński – regularny współpracownik Spielberga, który w Toruniu otrzymał właśnie nagrodę THR Visionary in Cinematography. Choć produkcja jest na razie owiana tajemnicą, w rozmowie z dziennikarzami The Hollywood Reporter autor zdjęć podzielił się strzępami wiedzy o tym westernowym projekcie. Opowiedział między innymi o swoim pomyśle wizualnym i ważnych operatorskich inspiracjach. Jedną z nich ma okazać się Polska czasów jego dzieciństwa:

Jeździliśmy w taki rejon w Sudetach, gdzie były po prostu piękne, falujące wzgórza, przypominające fragmenty Montany. Ukształtowanie terenu, śnieg na ziemi, mgła... – powiedział Kamiński. Polski krajobraz ośnieżonych Sudetów nie jest może obrazem najbardziej kojarzącym się z tym klasycznie amerykańskim gatunkiem, ale jak podkreśla sam Kamiński:

Ludzie, którzy kręcą amerykańskie filmy, zazwyczaj pochodzą z innych miejsc, dlatego widzimy te same rzeczy trochę inaczej. Stąd też w tym zawodzie jest miejsce dla kobiet i mężczyzn z różnych krajów, którzy wnoszą do amerykańskiego kina odmienną estetykę – dodał.

"Dzień objawienia" – zwiastun ostatniego filmu Spielberga ze zdjęciami Kamińskiego



Powiązane artykuły Steven Spielberg

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"W sercu dziczy" już w Pilocie WP

Podcast Filmy

Podcast Freaks and Geeks: Ile THC ma "Boski chillout"?

Filmy

Co się dzieje z "Lucca Mortis"? Spór o film Petera Greenawaya

4 komentarze
Filmy Box office

Box Office Świat: Hollywood w odwrocie. Azja podbija kina

4 komentarze
Filmy

Villeneuve świetnie się bawi, szukając nowego Bonda

10 komentarzy
VOD Seriale

Cage czuje ulgę, że to koniec "Spider-Noir"

4 komentarze
Filmy Box office

Box Office USA: Godzilla przechodzi do historii. Triumf Króla Potworów

21 komentarzy