Western Spielberga jak polskie Sudety? Janusz Kamiński zdradza nieoczywiste inspiracje

Prosto z festiwalu ToruńCamerimage docierają do nas wieści o nowym projekcie Stevena Spielberga. Autor "Szczęk" i "Parku Jurajskiego" zabiera się właśnie za pierwszy w swoim życiu... western. Informację tą potwierdził stały współpracownik Spielberga, autor zdjęć Janusz Kamiński.
Western Stevena Spielberga – co wiemy?
Choć Steven Spielberg
jest jednym z reformatorów amerykańskiego kina gatunkowego, nigdy dotąd nie podjął pełnometrażowej próby zmierzenia się z najstarszym spośród nich – westernem. Od kilku miesięcy reżyser "Listy Schindlera
" zaznaczał w mediach, że to właśnie historia spod znaku pistoletu i siodła będzie jego kolejnym projektem. Wiemy też, że Spielberg
ma nadzieję rozpocząć zdjęcia do produkcji jeszcze w przyszłym roku.
Getty Images © James Devaney
Janusz Kamiński przy pracy
Wczoraj jednak nowe światło na film rzucił Janusz Kamiński
– regularny współpracownik Spielberga
, który w Toruniu otrzymał właśnie nagrodę THR Visionary in Cinematography. Choć produkcja jest na razie owiana tajemnicą, w rozmowie z dziennikarzami The Hollywood Reporter autor zdjęć podzielił się strzępami wiedzy o tym westernowym projekcie. Opowiedział między innymi o swoim pomyśle wizualnym i ważnych operatorskich inspiracjach. Jedną z nich ma okazać się Polska czasów jego dzieciństwa: Jeździliśmy w taki rejon w Sudetach, gdzie były po prostu piękne, falujące wzgórza, przypominające fragmenty Montany. Ukształtowanie terenu, śnieg na ziemi, mgła...
– powiedział Kamiński
. Polski krajobraz ośnieżonych Sudetów nie jest może obrazem najbardziej kojarzącym się z tym klasycznie amerykańskim gatunkiem, ale jak podkreśla sam Kamiński
: Ludzie, którzy kręcą amerykańskie filmy, zazwyczaj pochodzą z innych miejsc, dlatego widzimy te same rzeczy trochę inaczej. Stąd też w tym zawodzie jest miejsce dla kobiet i mężczyzn z różnych krajów, którzy wnoszą do amerykańskiego kina odmienną estetykę
– dodał.
"Dzień objawienia" – zwiastun ostatniego filmu Spielberga ze zdjęciami Kamińskiego