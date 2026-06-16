Spielberg wyjaśnia, dlaczego nie chce kręcić filmów dla Netfliksa

Na ekranach kin możemy oglądać nowy film Stevena Spielberga pt. "Dzień objawienia". Tymczasem reżyser po raz kolejny dał do zrozumienia, że nie jest zwolennikiem modelu dystrybucji promowanego przez Netfliksa. Twórca stwierdził w najnowszym wywiadzie, że nie wyobraża sobie realizowania filmu z myślą wyłącznie o premierze na platformie streamingowej.
Spielberg o Netfliksie
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W rozmowie z ITV News Spielberg
podkreślił, że kino powinno być przede wszystkim doświadczeniem przeżywanym wspólnie na dużym ekranie: Jestem filmowcem, który wierzy w wielkie widowiska kinowe i seanse w formacie 70 mm.
Reżyser dodał, że wyjątkowość kina wynika z obecności publiczności. Jego zdaniem śmiech, strach czy wzruszenie przeżywane jednocześnie przez setki widzów tworzą atmosferę, której nie da się odtworzyć w domowym salonie.
Spielberg zaznaczył, że nie byłby zainteresowany realizacją filmu dla Netfliksa, jeśli miałby on trafić wyłącznie na ekrany odbiorców w domach: Nigdy nie zrobiłbym filmu dla Netfliksa, chyba że byłbym kimś, kto tworzy produkcje przeznaczone do wysyłania ludziom na małych kasetach albo płytach DVD. To nie pierwszy raz, gdy reżyser krytycznie wypowiada się o podejściu platformy do kinowej dystrybucji.
Już w 2018 roku argumentował, że filmy Netfliksa powinny rywalizować raczej o nagrody telewizyjne niż Oscary
, ponieważ krótkie pokazy kinowe organizowane wyłącznie w celu spełnienia regulaminowych wymogów nie czynią z nich pełnoprawnych premier kinowych.
Netflix od lat preferuje ograniczone pokazy swoich najważniejszych produkcji przed debiutem w streamingu i rzadko decyduje się na szeroką dystrybucję kinową (wyjątkiem będzie "Narnia: The Magician's Nephew
" Grety Gerwig
). Przypomnijmy, że mimo to platforma finansowała w ostatnich latach projekty wielu uznanych twórców, w tym Martina Scorsesego
, Davida Finchera
, Jane Campion
czy Alfonsa Cuaróna
.
"Dzień objawienia" - zwiastun