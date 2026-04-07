Czy "Szczęki" to horror? Spielberg stawia sprawę jasno

Bloody Disgusting / autor: /
Czy można uznać, że "Szczęki" to horror? W sieci nie brakuje komentarzy, że owszem - w końcu film Stevena Spielberga od dekad uchodzi za jedną z najstraszniejszych produkcji w historii kina. Sam twórca ma jednak na ten temat zupełnie inne zdanie.

W najnowszym wywiadzie dla magazynu Empire Spielberg przyznał, że… nigdy nie wyreżyserował horroru. Nie nakręciłem jeszcze filmu grozy, choć zawsze chciałem i być może kiedyś to zrobię - stwierdził reżyser. 

Nie wygląda jednak na to, by Spielbergowi szczególnie paliło się do nakręcenia filmu grozy, szczególnie, że na ekranach pojawiają się godni reprezentanci tego gatunku. Wypowiedź Spielberga pojawiła się w kontekście jednego z nich - filmu "Zniknięcia" w reżyserii Zacha Creggera. Reżyser stwierdził:

Pojawiło się już kilka świetnych horrorów, które zaspokajają tę potrzebę. (...) Oglądam "Zniknięcia" i to wcale nie sprawia, że chcę nakręcić horror tak samo straszny lub straszniejszy. Ten film satysfakcjonuje mnie tak całkowicie, że wręcz wygasza we mnie pragnienie, bym sam musiał kiedyś nakręcić naprawdę przerażający film .

Najbliższym filmem Spielberga jest science fiction pt. "Dzień objawienia", które trafi na ekrany 12 czerwca. W zapowiedzi czytamy: Gdybyś dowiedział się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś ci to pokazał i udowodnił, bałbyś się? Gwiazdami filmu są Emily Blunt i Josh O'Connor

Powiązane artykuły Steven Spielberg

Szczęki  (1975)

 Szczęki

Szczęki 2  (1978)

 Szczęki 2

Szczęki 3  (1983)

 Szczęki 3

Szczęki 4 - Zemsta  (1987)

 Szczęki 4 - Zemsta

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Mastercard OFF CAMERA: Kolejne tytuły w konkursie polskim

Filmy

Czy Nick Jonas przeżyje bożonarodzeniowy horror?

Filmy

"Elden Ring": Gwiazda "Parks and Recreation" wyląduje w ekranizacji gry

1 komentarz
Seriale

"Euforia" skończy się po trzecim sezonie – sugeruje Zendaya

2 komentarze
Filmy

Kto zagra u boku Sama Rockwella w nowym thrillerze psychologicznym?

Filmy

Kto będzie rozrabiać z Gremlinami?

15 komentarzy
Filmy

"Drama" przedpremierowo na Ladies Night w Cinema City