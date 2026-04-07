Czy "Szczęki" to horror? Spielberg stawia sprawę jasno

Czy można uznać, że "Szczęki" to horror? W sieci nie brakuje komentarzy, że owszem - w końcu film Stevena Spielberga od dekad uchodzi za jedną z najstraszniejszych produkcji w historii kina. Sam twórca ma jednak na ten temat zupełnie inne zdanie.
Spielberg o horrorach
W najnowszym wywiadzie dla magazynu Empire Spielberg
przyznał, że… nigdy nie wyreżyserował horroru. Nie nakręciłem jeszcze filmu grozy, choć zawsze chciałem i być może kiedyś to zrobię
- stwierdził reżyser.
Nie wygląda jednak na to, by Spielbergowi
szczególnie paliło się do nakręcenia filmu grozy, szczególnie, że na ekranach pojawiają się godni reprezentanci tego gatunku. Wypowiedź Spielberga
pojawiła się w kontekście jednego z nich - filmu "Zniknięcia
" w reżyserii Zacha Creggera
. Reżyser stwierdził: Pojawiło się już kilka świetnych horrorów, które zaspokajają tę potrzebę. (...) Oglądam "Zniknięcia" i to wcale nie sprawia, że chcę nakręcić horror tak samo straszny lub straszniejszy. Ten film satysfakcjonuje mnie tak całkowicie, że wręcz wygasza we mnie pragnienie, bym sam musiał kiedyś nakręcić naprawdę przerażający film
.
Najbliższym filmem Spielberga jest science fiction pt. "Dzień objawienia
", które trafi na ekrany 12 czerwca. W zapowiedzi czytamy: Gdybyś dowiedział się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś ci to pokazał i udowodnił, bałbyś się?
Gwiazdami filmu są Emily Blunt
i Josh O'Connor
.
"Dzień objawienia" - zwiastun