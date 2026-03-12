Popularny bohater "Głowy rodziny" dostanie własny serial

Do sieci trafiła informacja, że stacja Fox zamówiła dwa sezony nowego spin-offu serialu "Głowa rodziny", w którym główną rolę przejmie słynny mały geniusz, Stewie Griffin. Serial pokaże jego przedszkolne przygody pełne podróży w czasie i przestrzeni, a za projekt odpowiadać będą Seth MacFarlane i długoletni scenarzysta oryginalnej serii, Kirker Butler. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Co wiemy o spin-offie "Głowy rodziny"? W przedszkolu Stewie spotka grupę rówieśników i… 75-letniego żółwia, który ma swoje teorie na różne tematy.
Dzięki własnym wynalazkom bohater zamieni każdy zwykły dzień w szaloną przygodę w czasie i przestrzeni. Spin-off ma być niezależny od przygód Stewie’ego
w "Głowie rodziny
", choć fani mogą spodziewać się cameo Briana
. MacFarlane
ponownie użyczy głosu Stewie’emu
. Jeszcze nie wiadomo, ile odcinków będzie liczyć jeden sezon. Produkcją zajmuje się 20th Television Animation. Premiera planowana jest na sezon 2027–28 na Fox, z odcinkami dostępnymi następnego dnia na Hulu i międzynarodowo na Disney+.
To drugi spin-off serii po "The Cleveland Show
", który emitowano w latach 2009–2013. "Głowa rodziny
" pozostaje jednym z najpopularniejszych tytułów animowanych Foxa i platform streamingowych, mogącym poszczycić się znakomitą oglądalnością. W 2025 roku serial zanotował ponad 3 miliardy minut oglądania, a całe portfolio MacFarlane’a
wygenerowało ponad 60 miliardów minut streamingu.
"Stewie" wpisuje się w strategię Foxa dotyczącą animacji, w ramach której przedłużono umowy m.in. dla "Amerykańskiego taty
", "Simpsonów
" i "Bob's Burgers
" na kolejne cztery lata.
"Głowa rodziny" - zwiastun 15. sezonu