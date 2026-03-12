Newsy Seriale Popularny bohater "Głowy rodziny" dostanie własny serial
Popularny bohater "Głowy rodziny" dostanie własny serial

Do sieci trafiła informacja, że stacja Fox zamówiła dwa sezony nowego spin-offu serialu "Głowa rodziny", w którym główną rolę przejmie słynny mały geniusz, Stewie Griffin. Serial pokaże jego przedszkolne przygody pełne podróży w czasie i przestrzeni, a za projekt odpowiadać będą Seth MacFarlane i długoletni scenarzysta oryginalnej serii, Kirker Butler.


W przedszkolu Stewie spotka grupę rówieśników i… 75-letniego żółwia, który ma swoje teorie na różne tematy. Dzięki własnym wynalazkom bohater zamieni każdy zwykły dzień w szaloną przygodę w czasie i przestrzeni. Spin-off ma być niezależny od przygód Stewie’ego w "Głowie rodziny", choć fani mogą spodziewać się cameo Briana. MacFarlane ponownie użyczy głosu Stewie’emu. Jeszcze nie wiadomo, ile odcinków będzie liczyć jeden sezon. Produkcją zajmuje się 20th Television Animation. Premiera planowana jest na sezon 2027–28 na Fox, z odcinkami dostępnymi następnego dnia na Hulu i międzynarodowo na Disney+.

To drugi spin-off serii po "The Cleveland Show", który emitowano w latach 2009–2013. "Głowa rodziny" pozostaje jednym z najpopularniejszych tytułów animowanych Foxa i platform streamingowych, mogącym poszczycić się znakomitą oglądalnością. W 2025 roku serial zanotował ponad 3 miliardy minut oglądania, a całe portfolio MacFarlane’a wygenerowało ponad 60 miliardów minut streamingu.

"Stewie" wpisuje się w strategię Foxa dotyczącą animacji, w ramach której przedłużono umowy m.in. dla "Amerykańskiego taty", "Simpsonów" i "Bob's Burgers" na kolejne cztery lata.

"Głowa rodziny" - zwiastun 15. sezonu



