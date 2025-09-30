Strach się bać! Wybierz film na pokaz Filmwebu i FINA w Iluzjonie 29 października

Zbliża się kolejny pokaz Filmwebu oraz Filmoteki Narodowej w warszawskim Kinie Iluzjon! Ponownie spotkamy się w ramach cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie" już 29 października o godz. 20:00, a tym razem obejrzymy horror.
Jaki? Wy o tym zdecydujcie. W naszej ankiecie przygotowaliśmy 5 propozycji filmów grozy, które idealnie pasują do klimatu coraz dłuższych październikowych wieczorów i zbliżającego się Halloween.
Czekamy na Wasze głosy, bo teraz już wszystko zależy od Was. Ankietę znajdziecie na dole strony.
Zagłosuj na horror, który chcesz zobaczyć w Iluzjonie w październiku