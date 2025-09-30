Strach się bać! Wybierz film na pokaz Filmwebu i FINA w Iluzjonie 29 października

Zagłosuj na horror, który chcesz zobaczyć w Iluzjonie w październiku

Jaki? Wy o tym zdecydujcie. W naszej ankiecie przygotowaliśmy 5 propozycji filmów grozy, które idealnie pasują do klimatu coraz dłuższych październikowych wieczorów i zbliżającego się Halloween.Czekamy na Wasze głosy, bo teraz już wszystko zależy od Was. Ankietę znajdziecie na dole strony.