Strajku aktorów nie będzie co najmniej przez 4 lata
Deadline
źródło: Getty Images
autor: Jay L. Clendenin
W Hollywood znów słychać westchnienie ulgi. Aktorzy, podobnie jak wcześniej scenarzyści, doszli do porozumienia z wytwórniami filmowymi. Wstępnie uzgodniono warunki nowego kontraktu zbiorowego.

Dłuższy kontrakt, lepsze warunki



Przypomnijmy, że kontrakt zbiorowy wyznacza ogólne zasady zatrudniania, wynagradzania, ochrony w czasie pracy oraz warunków pracy. Są to rzecz jasna warunki minimalne, które mają chronić szarych pracowników, a nie wielkie gwiazdy, które są w stanie negocjować indywidualne warunki zatrudnienia.

W przypadku aktorów warunki kontraktu zbiorowego negocjuje związek zawodowy (gildia) SAG-AFTRA. W przypadku braku porozumienia SAG-AFTRA może zdecydować o rozpoczęciu strajku, co też całkiem niedawno miało miejsce.

W tym roku będzie inaczej. Wytwórnie filmowe zgodziły się na żądania SAG-AFTRA dotyczące ochrony przed AI. Wynegocjowano również lepsze warunki dotyczące emerytur. W zamian aktorzy zgodzili się na podpisanie kontraktu, który będzie funkcjonował dłużej, bo aż cztery lata. A to oznacza, że w tym czasie nie będzie w Hollywood strajku aktorów.

Oczywiście wynegocjowany kontrakt musi zostać zaakceptowany w głosowaniu przez członków SAG-AFTRA. Wydaje się jednak, że będzie to formalność.

Aktorzy to druga po scenarzystach grupa zawodowa, która podpisała nowy kontrakt zbiorowy. W maju negocjacje rozpocznie gildia reżyserów.

