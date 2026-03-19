Strzelanka "PayDay" dostanie filmową ekranizację
The Hollywood Reporter / autor: /
Fani strzelanin i brawurowych rabunków mają powody do zadowolenia. Vice Studios (producent "Gangów Londynu") i Starbreeze Entertainment rozpoczynają współpracę, której celem jest adaptacja cyklu gier "PayDay".

"PayDay" w nowej odsłonie



Pierwszy "PayDay" miał swoją premierę w 2011 roku i szybko znalazł duże grono oddanych fanów. Była to pierwszoosobowa strzelanka i gra kooperacyjna w jednym. Gracz wcielał się w przestępcę, który wraz z towarzyszami bierze udział w różnych kryminalnych misjach. Do dyspozycji mamy pokaźny arsenał - od zwykłych pistoletów i karabinów potrzebnych do obrabowania banku, po specjalistyczny sprzęt, potrzebny do odbicia więźnia z opancerzonej furgonetki, którą chroni cała masa ochroniarzy i agentów FBI.

Dwa lata później na rynek trafił sequel. Zaś w 2023 roku fani doczekali się trzeciej części.

Co do adaptacji, to na chwilę obecną wszystko jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Nie jest nawet pewne, że będzie to film. Twórcy mogą zmienić zdanie i zrobić serial.

Zwiastun gry "PayDay 3"




Powiązane artykuły PayDay: The Heist

PayDay: The Heist  (2011)

 PayDay: The Heist

PayDay 2  (2013)

 PayDay 2

PayDay 3  (2023)

 PayDay 3

PayDay 2: The Big Bank Heist  (2014)

 PayDay 2: The Big Bank Heist

Najnowsze Newsy

Filmy

Aktorzy rezygnują z nowego filmu Krzysztofa Zanussiego. Powód?

17 komentarzy
VOD Seriale

Kto dołączył do obsady serialowego "Assassin's Creed"?

Inne Festiwale i nagrody Filmy

Trwa konkurs POWIĘKSZENIE 2026! Czekamy na Wasze teksty!

2 komentarze
Seriale Multimedia

Madonna odwiedzi "Studio"? Gwiazda dołącza do obsady serialu

2 komentarze
VOD Seriale

Hit Prime Video przedłużony na trzeci sezon

VOD Filmy

"Cliff Booth" z datą premiery? Film Davida Finchera ominie festiwale

4 komentarze
Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #134: Jest dobre kino w mieszkaniu na Dobrej?