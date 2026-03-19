Strzelanka "PayDay" dostanie filmową ekranizację

"PayDay" w nowej odsłonie

Zwiastun gry "PayDay 3"

Pierwszymiał swoją premierę w 2011 roku i szybko znalazł duże grono oddanych fanów. Była to pierwszoosobowa strzelanka i gra kooperacyjna w jednym. Gracz wcielał się w przestępcę, który wraz z towarzyszami bierze udział w różnych kryminalnych misjach. Do dyspozycji mamy pokaźny arsenał - od zwykłych pistoletów i karabinów potrzebnych do obrabowania banku, po specjalistyczny sprzęt, potrzebny do odbicia więźnia z opancerzonej furgonetki, którą chroni cała masa ochroniarzy i agentów FBI.Dwa lata później na rynek trafił sequel. Zaś w 2023 roku fani doczekali się trzeciej części.Co do adaptacji, to na chwilę obecną wszystko jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Nie jest nawet pewne, że będzie to film. Twórcy mogą zmienić zdanie i zrobić serial.