Studio A24 kręci nowy "Krwawy sport". Za kamerą Michaela Coel

A24 znów łączy siły z Michaela Coel – i wygląda na to, że szykuje się coś naprawdę ciekawego. Twórczyni serialu "Mogę cię zniszczyć" napisze scenariusz i wyreżyseruje nową wersję kultowego "Krwawego sportu" z Jean-Claude'em Van Damme'em.
Nowy "Krwawy sport" od A24
Oryginał z 1988 roku to klasyk kina kopanego, który zrobił z Jean-Claude'a Van Damme'a światową gwiazdę. Historia opowiada o żołnierzu Franku Duksie, walczącym w nielegalnym turnieju Kumite w Hongkongu. Film dorobił się statusu kultowego i kilku (już mniej pamiętanych) sequeli.
Wygląda na to, że Coel
podchodzi do tematu po swojemu. A że robi to z A24, można się spodziewać czegoś bardziej wnikliwego niż typowe kino akcji. Od dawna podziwiam zawodników i fascynuje mnie dyscyplina, intensywność oraz samotność, jakiej wymaga ten sport. Cieszę się, że mogę zgłębić ten świat – zwłaszcza z A24 jako partnerem. NO TO K*RWA JEDZIEMY
– powiedziała.
Na razie nie ma daty premiery, ale projekt już wzbudza spore zainteresowanie – głównie dlatego, że Coel
rzadko wybiera oczywiste ścieżki. Jeśli ktoś ma odświeżyć "Krwawy sport
" tak, żeby nie był tylko nostalgicznym odgrzewanym kotletem, to właśnie ona.
Coel pracuje obecnie nad miniserialem "First Day on Earth
" dla A24/HBO/BBC, który napisała, współreżyseruje, produkuje i w którym gra. Wkrótce zobaczymy ją także w "Mother Mary
" od A24 w reżyserii Davida Lowery’ego
u boku Anne Hathaway
oraz w "The Christophers
" Stevena Soderbergha
, gdzie partneruje Ianowi McKellenowi
. Coel jest również twórczynią i reżyserką serialu HBO "Mogę cię zniszczyć
".
O serialu rozmawiają Dorota Kostrzewa i Julia Taczanowska.