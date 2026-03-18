Studio A24 kręci nowy "Krwawy sport". Za kamerą Michaela Coel
Studio A24 kręci nowy "Krwawy sport". Za kamerą Michaela Coel

Deadline / autor: /
A24 znów łączy siły z Michaela Coel – i wygląda na to, że szykuje się coś naprawdę ciekawego. Twórczyni serialu "Mogę cię zniszczyć" napisze scenariusz i wyreżyseruje nową wersję kultowego "Krwawego sportu" z Jean-Claude'em Van Damme'em.

GettyImages-2148330814.jpg Getty Images © Dimitrios Kambouris

Nowy "Krwawy sport" od A24



Oryginał z 1988 roku to klasyk kina kopanego, który zrobił z Jean-Claude'a Van Damme'a światową gwiazdę. Historia opowiada o żołnierzu Franku Duksie, walczącym w nielegalnym turnieju Kumite w Hongkongu. Film dorobił się statusu kultowego i kilku (już mniej pamiętanych) sequeli.

Wygląda na to, że Coel podchodzi do tematu po swojemu. A że robi to z A24, można się spodziewać czegoś bardziej wnikliwego niż typowe kino akcji.

Od dawna podziwiam zawodników i fascynuje mnie dyscyplina, intensywność oraz samotność, jakiej wymaga ten sport. Cieszę się, że mogę zgłębić ten świat – zwłaszcza z A24 jako partnerem. NO TO K*RWA JEDZIEMY – powiedziała. 

Na razie nie ma daty premiery, ale projekt już wzbudza spore zainteresowanie – głównie dlatego, że Coel rzadko wybiera oczywiste ścieżki. Jeśli ktoś ma odświeżyć "Krwawy sport" tak, żeby nie był tylko nostalgicznym odgrzewanym kotletem, to właśnie ona.

Michaela Coel – najważniejsze projekty



Coel pracuje obecnie nad miniserialem "First Day on Earth" dla A24/HBO/BBC, który napisała, współreżyseruje, produkuje i w którym gra. Wkrótce zobaczymy ją także w "Mother Mary" od A24 w reżyserii Davida Lowery’ego u boku Anne Hathaway oraz w "The Christophers" Stevena Soderbergha, gdzie partneruje Ianowi McKellenowi. Coel jest również twórczynią i reżyserką serialu HBO "Mogę cię zniszczyć".

SERIAL KILLERS: "Mogę cię zniszczyć"



O serialu rozmawiają Dorota Kostrzewa i Julia Taczanowska. 

