Sprytna bestia? Kanadyjskie studio zrobi remaki filmów Cormana

Wkrótce otrzymamy nowe wersje trzech niskobudżetowych filmów, przy których pracował Roger Corman. Kto podejmie się wyzwania i jak planuje podejść do produkcji?
Nowe wersje produkcji Rogera Cormana w drodze
Studio Clever Creature nabyło prawa do realizacji remake'ów trzech tytułów z bogatej biblioteki Rogera
i Julie Cormanów
– "The Terror Within
" (1989), "The Haunting" (1992) i "Battle Queen 2020
" (2001). Umowa została sfinalizowana podczas tegorocznego festiwalu w Toronto.
2023 rok. Roger i Julie Corman w towarzystwie córki JulieTe filmy ucieleśniają ducha Rogera i Julie Cormanów: są odważne, pomysłowe i bezkompromisowo śmiałe
– czytamy w oświadczeniu Michaelangelo Masangkaya, dyrektora studia. To nie będą po prostu remaki – stworzymy je na nowo z myślą o erze, w której widzowie pragną zarówno wspólnotowego doświadczenia kinowego, jak.i głębokiego, osobistego zanurzenia się w nowych platformach medialnych.
Twórcy zapowiadają, że postawią na współczesną narrację, wysoką jakość produkcji i świeże, kreatywne głosy, a jednocześnie zachowają surową energię oryginałów. Immersyjne wersje mają przenieść widzów w świat gotyckiego horroru, postapokaliptycznego survivalu i futurystycznej rebelii.
Kim był Roger Corman?Roger Corman
był amerykańskim reżyserem, scenarzystą i producentem. Początkowo kręcił niskobudżetowe produkcje, wśród których królowały filmy sci-fi i horrory ("Dzień końca świata
", "Kobieta-pszczoła
") oraz kryminały i biografie gangsterów ("Swamp Women
", "Machine Gun Kelly
"). Sympatię widowni i krytyków przyniosła mu czarna komedia "Sklepik z horrorami" oraz seria adaptacji prozy Edgara Allana Poego
z Vincentem Price'em
(m.in. "Zagłada domu Usherów
", "Kruk
", "Grobowiec Ligei
"). Na jego planach terminowali najważniejsi hollywoodzcy twórcy, m.in. Jack Nicholson
, Bruce Dern
czy Dennis Hopper
("Podróż
"). Jego filmografię zamyka "Frankenstein wyzwolony
" z 1999 roku. Po tym filmie poświęcił się pracy producenta. W jego CV znajdziemy dosłownie setki tytułów.
"Sklepik z horrorami
" opowiada on o pechowym pracowniku kwiaciarni, który przypadkowo powołuje do życia roślinę-ludojada. Materiał powstał w ciągu jednego weekendu. Reżyser wykorzystał plan zdjęciowy ze swojego poprzedniego filmu – czarnej komedii "Wiadro krwi
". W jednej z ról mogliśmy zobaczyć Jacka Nicholsona
. Krótko przed śmiercią Cormana
Krótko przed śmiercią Cormana planowano remake, ale prawdopodobnie nie zostanie on zrealizowany.
.