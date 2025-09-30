Newsy Filmy Sprytna bestia? Kanadyjskie studio zrobi remaki filmów Cormana
Filmy

Sprytna bestia? Kanadyjskie studio zrobi remaki filmów Cormana

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Studio+Clever+Creature+od%C5%9Bwie%C5%BCy+produkcje+Rogera+Cormana-163185
Sprytna bestia? Kanadyjskie studio zrobi remaki filmów Cormana
źródło: Getty Images
autor: Rob Kim
Wkrótce otrzymamy nowe wersje trzech niskobudżetowych filmów, przy których pracował Roger Corman. Kto podejmie się wyzwania i jak planuje podejść do produkcji? 

Nowe wersje produkcji Rogera Cormana w drodze


Studio Clever Creature nabyło prawa do realizacji remake'ów trzech tytułów z bogatej biblioteki Rogera i Julie Cormanów – "The Terror Within" (1989), "The Haunting" (1992) i "Battle Queen 2020" (2001). Umowa została sfinalizowana podczas tegorocznego festiwalu w Toronto.

GettyImages-1829711435.jpg Getty Images © David Livingston
2023 rok. Roger i Julie Corman w towarzystwie córki Julie
Te filmy ucieleśniają ducha Rogera i Julie Cormanów: są odważne, pomysłowe i bezkompromisowo śmiałe – czytamy w oświadczeniu Michaelangelo Masangkaya, dyrektora studia. To nie będą po prostu remaki – stworzymy je na nowo z myślą o erze, w której widzowie pragną zarówno wspólnotowego doświadczenia kinowego, jak.i głębokiego, osobistego zanurzenia się w nowych platformach medialnych.

Twórcy zapowiadają, że postawią na współczesną narrację, wysoką jakość produkcji i świeże, kreatywne głosy, a jednocześnie zachowają surową energię oryginałów. Immersyjne wersje mają przenieść widzów w świat gotyckiego horroru, postapokaliptycznego survivalu i futurystycznej rebelii.

Kim był Roger Corman?


Roger Corman był amerykańskim reżyserem, scenarzystą i producentem. Początkowo kręcił niskobudżetowe produkcje, wśród których królowały filmy sci-fi i horrory ("Dzień końca świata", "Kobieta-pszczoła") oraz kryminały i biografie gangsterów ("Swamp Women", "Machine Gun Kelly"). Sympatię widowni i krytyków przyniosła mu czarna komedia "Sklepik z horrorami" oraz seria adaptacji prozy Edgara Allana Poego z Vincentem Price'em (m.in. "Zagłada domu Usherów", "Kruk", "Grobowiec Ligei"). Na jego planach terminowali najważniejsi hollywoodzcy twórcy, m.in. Jack Nicholson, Bruce Dern czy Dennis Hopper ("Podróż"). Jego filmografię zamyka "Frankenstein wyzwolony" z 1999 roku. Po tym filmie poświęcił się pracy producenta. W jego CV znajdziemy dosłownie setki tytułów.

Zobacz zwiastun "Sklepiku z horrorami"


"Sklepik z horrorami" opowiada on o pechowym pracowniku kwiaciarni, który przypadkowo powołuje do życia roślinę-ludojada. Materiał powstał w ciągu jednego weekendu. Reżyser wykorzystał plan zdjęciowy ze swojego poprzedniego filmu – czarnej komedii "Wiadro krwi". W jednej z ról mogliśmy zobaczyć Jacka Nicholsona. Krótko przed śmiercią Cormana planowano remake, ale prawdopodobnie nie zostanie on zrealizowany. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ.


Powiązane artykuły Roger Corman

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

"Avengers: Doomsday": nowe zdjęcie z planu zdradza fabułę filmu?

Filmy

Twórca "Śmierci Stalina" chce zrobić film o Trumpie. Ale tylko on

3 komentarze
Filmy Multimedia

RELACJA: Byliśmy na uroczystej premierze "Chopin, Chopin!"

3 komentarze
Filmy

Twórca "Together" kręci dla A24. To będzie pokręcony thriller

Inne Filmy

J.K. Rowling o Emmie Watson: "Ignorantka"

63 komentarze

"Ród Guinnessów": Recenzja serialu | Netflix. Na miarę "Peaky Blinders"?

Filmy

"Wichrowe wzgórza" niezgodne z książką. Reżyserka tłumaczy wybory

15 komentarzy