Studio Paramount opuści Hollywood? David Ellison grozi wyprowadzką z Los Angeles

Paramount porzuca Hollywood? 60 tys. miejsc pracy zagrożonych

"W sercu dziczy" – zwiastun

Kierownictwo firmy podobno ogłosiło już swoje zamiary kluczowym lokalnym urzędnikom takim jak burmistrzyni Los Angeles Karen Bass czy prokurator generalny stanu Kalifornia Rob Bonta., powiedział Bonta portalowi Deadline.Proces rozpocznie się dopiero w marcu, co będzie kosztowało Paramount. W październiku rusza bowiem opłata za zwłokę, jaką opatrzony jest kontrakt z Warner Bros: Paramount będzie musiał płacić 7 milionów dolarów za każdy dzień opóźnienia w sfinalizowaniu przejęcia studia.. Posiadają one filmową infrastrukturę, ale nie tak rozbudowaną jak Los Angeles. Budowanie nowego studia nie wchodzi raczej w grę, bo Paramount ma zaplanowany ścisły grafik premier. Zresztą potencjalnie wygenerowałoby to kolejne koszty – a główną motywacją do przeprowadzki wydaje się przecież oszczędność.