Sukces "Heweliusza". Jest jedną z najchętniej oglądanych produkcji na Netfliksie

Sukces &quot;Heweliusza&quot;. Jest jedną z najchętniej oglądanych produkcji na Netfliksie
"Heweliusz" był po prostu skazany na sukces. Jakiś czas temu donosiliśmy, że produkcja Jana Holoubka zajmuje pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Jak się jednak okazuje, tryumf produkcji nie dotyczy wyłącznie naszego kraju. Dziś za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych twórca serialu poinformował, że "Heweliusz" stał się globalnym fenomenem platformy. W minionym tygodniu dzieło Holoubka uplasowało się na 4 miejscu najchętniej oglądanych seriali nieanglojęzycznych na Netfliksie. 

Pozycja polskiej produkcji w zestawieniu jest pokłosiem znakomitego wyniku oglądalności, odnotowanego w zeszłym tygodniu, czyli w dniach od 3 do 9 listopada. Czwarte miejsce "Heweliusz" zapewnił sobie wynikiem 3 300 000 wyświetleń, które złożyły się na łączną liczbę ponad 17 milionów godzin odtwarzania serialu. Spektakularny rezultat pozwolił produkcji Jana Holoubka wyprzedzić między innymi drugi sezon popularnego hiszpańskiego "Bez tchu" oraz koreańskie "Gdy inni stali z boku". Post reżysera zamieszczony w serwisie Instagram załączamy poniżej:


Przypomnijmy, że serial Jana Holoubka odtwarza wydarzenia z 13 stycznia 1993 roku, gdy pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

W obsadzie znaleźli się m.in. Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Konrad Eleryk, Michalina Łabacz, Borys Szyc, Tomasz Schuchardt, Justyna Wasilewska, Andrzej Konopka i Jacek Koman.

