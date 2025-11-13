Sukces "Heweliusza". Jest jedną z najchętniej oglądanych produkcji na Netfliksie

"Heweliusz" był po prostu skazany na sukces. Jakiś czas temu donosiliśmy, że produkcja Jana Holoubka zajmuje pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Jak się jednak okazuje, tryumf produkcji nie dotyczy wyłącznie naszego kraju. Dziś za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych twórca serialu poinformował, że "Heweliusz" stał się globalnym fenomenem platformy. W minionym tygodniu dzieło Holoubka uplasowało się na 4 miejscu najchętniej oglądanych seriali nieanglojęzycznych na Netfliksie.
Cały świat ogląda "Heweliusza"
Pozycja polskiej produkcji w zestawieniu jest pokłosiem znakomitego wyniku oglądalności, odnotowanego w zeszłym tygodniu, czyli w dniach od 3 do 9 listopada. Czwarte miejsce "Heweliusz
" zapewnił sobie wynikiem 3 300 000 wyświetleń, które złożyły się na łączną liczbę ponad 17 milionów godzin odtwarzania serialu. Spektakularny rezultat pozwolił produkcji Jana Holoubka
wyprzedzić między innymi drugi sezon popularnego hiszpańskiego "Bez tchu
" oraz koreańskie "Gdy inni stali z boku
". Post reżysera zamieszczony w serwisie Instagram załączamy poniżej:
Przypomnijmy, że serial Jana Holoubka
odtwarza wydarzenia z 13 stycznia 1993 roku, gdy pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.
W obsadzie znaleźli się m.in. Magdalena Różczka
, Michał Żurawski
, Konrad Eleryk
, Michalina Łabacz
, Borys Szyc
, Tomasz Schuchardt
, Justyna Wasilewska
, Andrzej Konopka
i Jacek Koman
.
"Heweliusz" – recenzja produkcji Netfliksa