Andy Serkis może odetchnąć. Za nim bardzo ważny etap prac nad widowiskiem "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Warner Bros. pochwalił się tym w mediach społecznościowych.
Praca na planie "Polowania na Golluma" dobiegła końca
Otóż właśnie zakończyły się zdjęcia do widowiska fantasy "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
". Obraz reżyseruje Andy Serkis
, który powrócił również do roli Golluma
.
Akcja filmu "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
" rozgrywa się między wydarzeniami z "Hobbita: Bitwy Pięciu Armii
" oraz "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia
". Fabuła widowiska skupia się na próbach rozwiązania zagadki pierścienia Bilba
przez Aragorna
i Gandalfa
. W tym celu wojownik i czarodziej próbują odnaleźć Golluma
.
W obsadzie prócz Serkisa
znaleźli się: Ian McKellen
, Kate Winslet
, Jamie Dornan
(jako młody Aragorn
), Leo Woodall
, Lee Pace
, Elijah Wood
oraz Anya Taylor-Joy
.
Po krótkim świętowaniu Andy'ego Serkisa
czeka dalszy ciąg intensywnej pracy. Na postprodukcję ma bowiem mniej niż rok. Jest tak, gdyż "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
" ma już wyznaczoną datę premiery. W Ameryce trafi do kin 17 grudnia 2028 roku.
Zwiastun filmu "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii"