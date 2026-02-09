Nowa powieść autora "Marsjanina" zekranizowana. Finalny zwiastun "Projektu Hail Mary"

Amazon zaprezentował podczas Super Bowl finalny zwiastun swojego widowiska SF "Projekt Hail Mary". O filmie mówi się, że może to być jedno z ważniejszych wydarzeń kinowych tego roku. Czy nowy zwiastun to potwierdza? Sprawdźcie sami.
O czym opowiada "Projekt Hail Mary"?
Samotny astronauta musi uratować Ziemię przed katastrofą. Z załogi, która wyruszyła na straceńczą misję ostatniej szansy, przeżył jedynie Ryland Grace. Teraz od niego zależy, czy ludzkość przetrwa. Tylko że on na razie nie ma o tym pojęcia. Z początku nawet nie pamięta, kim jest, więc skąd ma wiedzieć, czego się podjął i jak ma tego dokonać? Na razie wie tylko tyle, że przez bardzo długi czas był pogrążony w śpiączce. A po przebudzeniu znalazł się niewyobrażalnie daleko od domu. Całkiem sam, jeśli nie liczyć ciał zmarłych towarzyszy. Czas płynie nieubłaganie, a oddalony o lata świetlne od innych ludzi Grace jest zdany wyłącznie na siebie. Ale czy na pewno?
Film jest ekranizacją powieści Andy'ego Weira
, którego wcześniejsza książka zmieniła się w hit SF "Marsjanin
". Scenarzysta tamtego filmu Drew Goddard
pracował zresztą nad tekstem "Projektu Hail Mary
".
Za kamerą stanął duet Phil Lord
i Christopher Miller
, czyli autorzy przebojowej komedii "21 Jump Street
".
Obraz trafi do kin już w marcu.
Zwiastun filmu "Projekt Hail Mary"