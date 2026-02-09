Newsy Filmy Nowa powieść autora "Marsjanina" zekranizowana. Finalny zwiastun "Projektu Hail Mary"
Nowa powieść autora "Marsjanina" zekranizowana. Finalny zwiastun "Projektu Hail Mary"

Amazon zaprezentował podczas Super Bowl finalny zwiastun swojego widowiska SF "Projekt Hail Mary". O filmie mówi się, że może to być jedno z ważniejszych wydarzeń kinowych tego roku. Czy nowy zwiastun to potwierdza? Sprawdźcie sami. 

O czym opowiada "Projekt Hail Mary"?

Samotny astronauta musi uratować Ziemię przed katastrofą. Z załogi, która wyruszyła na straceńczą misję ostatniej szansy, przeżył jedynie Ryland Grace. Teraz od niego zależy, czy ludzkość przetrwa. Tylko że on na razie nie ma o tym pojęcia. Z początku nawet nie pamięta, kim jest, więc skąd ma wiedzieć, czego się podjął i jak ma tego dokonać? Na razie wie tylko tyle, że przez bardzo długi czas był pogrążony w śpiączce. A po przebudzeniu znalazł się niewyobrażalnie daleko od domu. Całkiem sam, jeśli nie liczyć ciał zmarłych towarzyszy. Czas płynie nieubłaganie, a oddalony o lata świetlne od innych ludzi Grace jest zdany wyłącznie na siebie. Ale czy na pewno? 


Film jest ekranizacją powieści Andy'ego Weira, którego wcześniejsza książka zmieniła się w hit SF "Marsjanin". Scenarzysta tamtego filmu Drew Goddard pracował zresztą nad tekstem "Projektu Hail Mary".

Za kamerą stanął duet Phil Lord i Christopher Miller, czyli autorzy przebojowej komedii "21 Jump Street".

Obraz trafi do kin już w marcu.

Zwiastun filmu "Projekt Hail Mary"




