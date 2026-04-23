Superman przeszkadza więźniom? Problem na planie "Man of Tomorrow"

Ruszyły zdjęcia do "Man of Tomorrow", kontynuacji "Supermana". Tymczasem w mediach pojawiła się dziwna ciekawostka z planu produkcji. Portal TMZ, niegdyś należący do produkującego film Warnera, obecnie będący własnością Fox Corporation, donosi, że ekipa filmu przeszkadza więźniom pewnego zakładu w Atlancie.
DCU kontra... FCI?
Ekipa "Man of Tomorrow
" pracuje obecnie w Atlancie w stanie Georgia. Część zdjęć do filmu powstaje w Federal Correctional Institution (FCI Atlanta), więzieniu federalnym, grającym ośrodek, w którym przetrzymywany jest Lex Luthor
. Więźniowe FCI nie są jednak zadowoleni z tego, że muszą dzielić się przestrzenią z DCU.
Jak donosi TMZ, zdjęcia do widowiska rzekomo zaburzają rutynę osób przetrzymywanych w ośrodku. Podczas pracy ekipy więźniowie muszą pozostawać w celach dużo dłużej niż ma to miejsce na co dzień. Maja też ograniczony dostęp do kantyny.
Przedstawiciele FCI – choć zaznaczyli, że nie wypowiadają się publicznie w kwestiach wewnętrznych procedur – skomentowali jednak, że "więźniowie mają zapewnione co najmniej trzy posiłki dziennie, wodę oraz medyczne i psychologiczne wsparcie".
Ekipa zajęła podobno jedynie małą część więzienia. Zdjęcia w instytucji mają zresztą dobiec końca niedługo. Szczegóły fabuły filmu nie są na razie znane.
Wiadomo jednak, że nowym wrogiem numer jeden Supermana
będzie Brainiac
. Zagrożenie będzie tak poważne, że bohater będzie zmuszony połączyć siły - przynajmniej czasowo - z Lexem Luthorem
.
W roli Supermana
powróci David Corenswet
. Luthorem
ponownie będzie Nicholas Hoult
. Z kolei jako Brainiac
pojawi się Lars Eidinger
. Nowym nabytkiem jest też Adria Arjona
, która prawdopodobnie wcieli się w komiksową bohaterkę znaną jako Maxima.
Najbliższa produkcja DC, którą zobaczymy w kinach, to "Supergirl".
MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Superman"