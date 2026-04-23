Newsy Filmy Superman przeszkadza więźniom? Problem na planie "Man of Tomorrow"
Superman przeszkadza więźniom? Problem na planie "Man of Tomorrow"

Comic Book Movie, TMZ
https://www.filmweb.pl/news/Superman+przeszkadza+wi%C4%99%C5%BAniom+Problem+na+planie+%22Man+of+Tomorrow%22-166261
Superman przeszkadza więźniom? Problem na planie &quot;Man of Tomorrow&quot;
Ruszyły zdjęcia do "Man of Tomorrow", kontynuacji "Supermana". Tymczasem w mediach pojawiła się dziwna ciekawostka z planu produkcji. Portal TMZ, niegdyś należący do produkującego film Warnera, obecnie będący własnością Fox Corporation, donosi, że ekipa filmu przeszkadza więźniom pewnego zakładu w Atlancie.
       

DCU kontra... FCI?



1284783.7.jpg


Ekipa "Man of Tomorrow" pracuje obecnie w Atlancie w stanie Georgia. Część zdjęć do filmu powstaje w Federal Correctional Institution (FCI Atlanta), więzieniu federalnym, grającym ośrodek, w którym przetrzymywany jest Lex Luthor. Więźniowe FCI nie są jednak zadowoleni z tego, że muszą dzielić się przestrzenią z DCU.
     
Jak donosi TMZ, zdjęcia do widowiska rzekomo zaburzają rutynę osób przetrzymywanych w ośrodku. Podczas pracy ekipy więźniowie muszą pozostawać w celach dużo dłużej niż ma to miejsce na co dzień. Maja też ograniczony dostęp do kantyny.
     
Przedstawiciele FCI – choć zaznaczyli, że nie wypowiadają się publicznie w kwestiach wewnętrznych procedur – skomentowali jednak, że "więźniowie mają zapewnione co najmniej trzy posiłki dziennie, wodę oraz medyczne i psychologiczne wsparcie".

Ekipa zajęła podobno jedynie małą część więzienia. Zdjęcia w instytucji mają zresztą dobiec końca niedługo.

Szczegóły fabuły filmu nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że nowym wrogiem numer jeden Supermana będzie Brainiac. Zagrożenie będzie tak poważne, że bohater będzie zmuszony połączyć siły - przynajmniej czasowo - z Lexem Luthorem.
    
W roli Supermana powróci David Corenswet. Luthorem ponownie będzie Nicholas Hoult. Z kolei jako Brainiac pojawi się Lars Eidinger. Nowym nabytkiem jest też Adria Arjona, która prawdopodobnie wcieli się w komiksową bohaterkę znaną jako Maxima.

Najbliższa produkcja DC, którą zobaczymy w kinach, to "Supergirl".

