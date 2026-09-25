Susan Sarandon i Hannah Einbinder zatrzymane podczas protestu. Demonstracja przed wystąpieniem Netanjahu

Do sieci trafiła informacja, że Susan Sarandon oraz Hannah Einbinder znalazły się wśród około 100 osób zatrzymanych w czwartek w Nowym Jorku podczas protestu przed wystąpieniem premiera Izraela Benjamina Netanjahu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Według doniesień aktorki zostały zatrzymane przez policję za blokowanie ruchu w pobliżu siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Sarandon i Einbinder w obronie Palestyny
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O zatrzymaniu Sarandon
informowało kilka mediów. Fotografowie uwiecznili laureatkę Oscara
, gdy czekała na transport z miejsca protestu. W mediach społecznościowych pojawiło się również nagranie przedstawiające Einbinder
eskortowaną przez policję. Sarandon
podczas tegorocznego festiwalu w Wenecji
mówiła, że z powodu swojego poparcia dla Palestyny straciła możliwość zagrania w części filmów. Aktorka od lat publicznie angażuje się w sprawy związane z konfliktem izraelsko-palestyńskim. Z kolei Einbinder
, znana przede wszystkim z serialu "Hacks
", już wcześniej publicznie wypowiadała się na temat sytuacji w Gazie i swojego poparcia dla Palestyny. Niedawno stanęła też w obronie Marka Ruffalo
, gdy Paramount zarzuciło aktorowi "antysemityzm" w związku z jego sprzeciwem wobec przejęcia Warner Bros. Discovery przez studio. Przypomnijmy, że Ruffalo
krytykował Safrę Catz - żydowską członkinię zarządu Paramount - za "rozpływanie się w zachwycie nad ludobójstwem" w Strefie Gazy.
W proteście uczestniczyła również Cynthia Nixon
, jednak nie została zatrzymana. Policja ujęła jednak Caleba Hearona
(znanego m.in. z "Braciszka
"). Przedstawiciele Sarandon
i Einbinder
nie odpowiedzieli na prośby o komentarz. "The Hollywood Reporter" nie uzyskał również komentarza od nowojorskiej policji.
Podczas przemówienia Netanjahu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ część delegatów opuściła salę.