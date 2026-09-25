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Susan Sarandon i Hannah Einbinder zatrzymane podczas protestu. Demonstracja przed wystąpieniem Netanjahu

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Susan+Sarandon+i+Hannah+Einbinder+zatrzymane+podczas+protestu.+Demonstracja+przed+wyst%C4%85pieniem+Benjamina+Netanjahu-168765
Susan Sarandon i Hannah Einbinder zatrzymane podczas protestu. Demonstracja przed wystąpieniem Netanjahu
źródło: Forum
autor: David Dee Delgado
Do sieci trafiła informacja, że Susan Sarandon oraz Hannah Einbinder znalazły się wśród około 100 osób zatrzymanych w czwartek w Nowym Jorku podczas protestu przed wystąpieniem premiera Izraela Benjamina Netanjahu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Według doniesień aktorki zostały zatrzymane przez policję za blokowanie ruchu w pobliżu siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Sarandon i Einbinder w obronie Palestyny



GettyImages-2296948337.jpg Getty Images © Spencer Platt


O zatrzymaniu Sarandon informowało kilka mediów. Fotografowie uwiecznili laureatkę Oscara, gdy czekała na transport z miejsca protestu. W mediach społecznościowych pojawiło się również nagranie przedstawiające Einbinder eskortowaną przez policję.

Sarandon podczas tegorocznego festiwalu w Wenecji mówiła, że z powodu swojego poparcia dla Palestyny straciła możliwość zagrania w części filmów. Aktorka od lat publicznie angażuje się w sprawy związane z konfliktem izraelsko-palestyńskim. Z kolei Einbinder, znana przede wszystkim z serialu "Hacks", już wcześniej publicznie wypowiadała się na temat sytuacji w Gazie i swojego poparcia dla Palestyny. Niedawno stanęła też w obronie Marka Ruffalo, gdy Paramount zarzuciło aktorowi "antysemityzm" w związku z jego sprzeciwem wobec przejęcia Warner Bros. Discovery przez studio. Przypomnijmy, że Ruffalo krytykował Safrę Catz - żydowską członkinię zarządu Paramount - za "rozpływanie się w zachwycie nad ludobójstwem" w Strefie Gazy.

W proteście uczestniczyła również Cynthia Nixon, jednak nie została zatrzymana. Policja ujęła jednak Caleba Hearona (znanego m.in. z "Braciszka"). Przedstawiciele Sarandon i Einbinder nie odpowiedzieli na prośby o komentarz. "The Hollywood Reporter" nie uzyskał również komentarza od nowojorskiej policji.

Podczas przemówienia Netanjahu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ część delegatów opuściła salę.

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