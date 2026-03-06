Reboot tej gry pozwoli Ci stworzyć własną postać!

Fani uniwersum “Sword Art Online” mogą szykować się na powrót do jednego z najbardziej kultowych rozdziałów serii. Bandai Namco oficjalnie zapowiedziało nową grę akcji RPG zatytułowaną “Echoes of Aincrad”, która ponownie przeniesie graczy do śmiercionośnej gry osadzonej w latającym zamku Aincrad. Produkcja ma być rebootem wydarzeń znanych z pierwszej historii SAO, ale tym razem pozwoli przeżyć je z zupełnie nowej perspektywy.
Za produkcję odpowiada studio Game Studio Inc., a twórcy określają “Echoes of Aincrad
” jako reinterpretację pierwszego wątku fabularnego serii. Akcja skupi się na dwóch pierwszych poziomach ogromnej twierdzy Aincrad. Tym razem gracze nie wcielą się bezpośrednio w Kirito – zamiast tego stworzą własną postać i przeżyją wydarzenia znane z anime oraz powieści jako jeden z uczestników śmiertelnej gry.
Choć protagonista będzie autorskim bohaterem gracza, w trakcie przygody pojawią się dobrze znane postacie z uniwersum, w tym Kirito, Asuna czy Argo. Ważną rolę odegra także nowa bohaterka o imieniu Iori, której głosu użyczy Kana Ichinose
. Postać ta ma historię z głównym bohaterem – podczas testów beta Sword Art Online była jego mentorką.
System rozwoju postaci pozwoli dostosować styl gry do własnych preferencji. Gracze będą mogli modyfikować ekwipunek, broń, statystyki oraz specjalne umiejętności, decydując, czy ich postać będzie stawiać na szybkość, inteligencję czy wytrzymałość. Ważnym elementem rozgrywki ma być także współpraca z partnerem w walce – rozwijanie synergii między postaciami i dopasowywanie ich taktyki do konkretnych starć.
Świat gry będzie stopniowo się otwierał wraz z postępami w historii. Twórcy zapowiadają zróżnicowane lokacje – od spokojnych równin po niebezpieczne lochy pełne sekretów, rzadkich skarbów i wymagających przeciwników. Walka ma odbywać się w czasie rzeczywistym i stanowić centralny element eksploracji.
Projektowi towarzyszy również specjalne anime promocyjne zatytułowane “Sword Art Online: Unanswered//butterfly”. Produkcja powstaje w studiu Polygon Pictures, a reżyseruje ją Tadahiro Yoshihara, znany m.in. z antologii “Star Wars: Visions
”. Za scenariusz odpowiada Keisuke Makino
. Anime ma trwać ponad 110 minut i wprowadzi nowych bohaterów – Emirun oraz Lexa. W maju odbędą się specjalne pokazy w Tokio i Osace, a produkcja ma być również dostępna w darmowym streamingu.
“Echoes of Aincrad
” zapowiada się na ambitną reinterpretację jednego z najważniejszych wątków całego uniwersum. Dzięki możliwości stworzenia własnego bohatera i eksploracji Aincrad z nowej perspektywy gra może zainteresować zarówno fanów serii, jak i nowych graczy. Premiera gry została zaplanowana na 10 lipca 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC (Steam). W Japonii wersje konsolowe zadebiutują dzień wcześniej.