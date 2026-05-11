Sydney Sweeney kontra OnlyFans. Poszło o serial "Euforia"

Kontrowersje wokół Sydney Sweeney zdają się nie kończyć. Tym razem poszło o występ aktorki w najnowszych odcinkach serialu "Euforia". Chodzi o sposób, w jaki twórcy hitowej produkcji pokazują osoby tworzące treści na portalu OnlyFans. Portret nie spodobał się samym zainteresowanym.
      

Grana przez Sydney Sweeney Cassie w trzecim sezonie "Euforii" próbuje podbić serwis OnlyFans, pozując do zdjęć w stroju psa – z uszami, obrożą i smyczą – albo przebrana za niemowlę. W robieniu pikantnych zdjęć pomaga bohaterce jej gospodyni, Juana (Minerva Garcia). Próbując wyrobić sobie nazwisko w mediach społecznościowych, Cassie idzie również na imprezę do domu popularnego influencera, gdzie tańczy, całuje się z inną dziewczyną, wskakuje do łóżka gospodarza i bierze narkotyki – wszystko w nadziei zostania wiralną.
  
Portret OnlyFans, jaki wyłania się z tych scen, nie spotkał się jednak z uznaniem osób, które zajmują się na codzień tworzeniem treści na serwisie.

Jest w tym dużo absurdalnych i karykaturalnych elementów, skomentowała Sydney Leathers, na OnlyFans od 2017 roku. Pozwalają jej robić mnóstwo rzeczy, które nie są nawet dozwolone na OnlyFans, i samo to jest irytujące. Na przykład tzw. "age play", kiedy przebiera się za dziecko w pieluszce. Operatorzy kart kredytowych mają bardzo rygorystyczne zasady, których trzeba się trzymać. Z czasem stają się one nawet coraz ostrzejsze.

To, że w obecnym klimacie każą jej przebrać się za niemowlę i tworzyć pornograficzny kontent dla OnlyFans, jest bardziej niż niepokojące. Co więcej, popularyzuje stereotypy, że osoby pracujące seksualnie nie mają moralnego kompasu i dla pieniędzy zrobią wszystko, dodaje Maitland Ward, aktorka porno, modelka i twórczyni OnlyFans, która zagrała też m.in. w serialu "Chłopiec poznaje świat" i komedii "Agenci bardzo specjalni".

Wątek OnlyFans jest przedstawiony w taki sposób, bo nie jest brany na poważnie. Przypomina mi to, jak biegałam w samej bieliźnie w "Chłopiec poznaje świat". Po prostu scenarzyści realizują swoje fantazje. Wziąć tradycyjnie piękną blondynkę z dużym biustem, przebrać ją za psa i dziecko – to dziwaczne, ale typowe dla Hollywood, kontynuuje Ward.

Kiedy Cassie idzie nagrać filmik w domu influencera, jako osoba z backgroundem w marketingu pomyślałam sobie "ok, to jest cholernie sprytne", powiedziała z kolei Alix Lynx, aktorka pornograficzna działająca również na OnlyFans. Z drugiej strony pokazano to w taki sposób, że rzekomo wystarczy się wystroić i robić szalone rzeczy, żeby momentalnie zacząć zarabiać. Wystarczy być sexy i mieć duże piersi. To nie działa w ten sposób. W rzeczywistości trzeba budować i pielęgnować bazę fanów.

Osoby pracujące seksualnie, w tym ja, są zwykle nadwrażliwe na punkcie tego, jak pokazuje je Hollywood – bo zazwyczaj nie pokazuje ich w miły sposób, podsumowuje Leathers. Zawsze jest to absurdalne albo depresyjne i rzadko kiedy w punkt. Kiedy jesteś częścią marginalizowanej społeczności, łatwo jest się złościć na to, jak się tę społeczność portretuje.

