Sydney Sweeney gwiazdą ekranizacji gry, którą kochają użytkownicy Filmwebu

"Split Fiction" od twórców "Wicked" oraz "Deadpoola & Wolverine'a"

Zwiastun gry "Split Fiction"

Tym projektem jest, który powstanie na podstawie tegorocznej gry Hazelight Studiosto kolejny po " A Way Out " i " It Takes Two " tytuł studia Hazelight, który przeznaczony jest do grania we dwoje.Mio i Zoe to kompletnie różne pisarki – jedna tworzy science-fiction, druga uwielbia gatunek fantasy – niespodziewanie uwięzione we własnych opowiadaniach po tym, jak zostają podłączone do maszyny mającej wykraść ich twórcze pomysły. Żeby wyjść z potrzasku i zachować własne wspomnienia, będą musiały nauczyć się współpracy, posiąść najróżniejsze umiejętności i podołać osobliwym wyzwaniom, pisząc przy tym historię nietypowej przyjaźni zawieszonej między światami science-fiction i fantasy. Sydney Sweeney zagra jedną z głównych ról, ale na razie nie zdecydowano, czy będzie to Mio czy Zoe.Za reżyserię odpowiadać będzie, czyli reżyser musicalowego hitu. Za fabułę odpowiadają scenarzyści widowiska Marvela