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Sydney Sweeney i Marilyn Monroe są spokrewnione. Odkryto wspólnego przodka

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sydney+Sweeney+i+Marilyn+Monroe+s%C4%85+spokrewnione.+Badacze+z+MyHeritage+odkryli+wsp%C3%B3lnego+przodka-168990
Sydney Sweeney i Marilyn Monroe są spokrewnione. Odkryto wspólnego przodka
źródło: Getty Images
autor: Brianna Bryson
Sydney Sweeney jest spokrewniona z Marilyn Monroe. Tak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez MyHeritage. Aktorki łączy wspólny przodek, Ezra Perry (ok. 1625–1689), jeden z pierwszych angielskich osadników w Sandwich w stanie Massachusetts. To bardzo odległe pokrewieństwo, ale obie aktorki mają wspólną gałąź drzewa genealogicznego. 

Sweeney nawiązywała do Monroe w swoich stylizacjach



Nie jest to zresztą pierwszy raz, gdy Sweeney zestawiana jest w jakiś sposób z ikoną Hollywood. Jednym z ostatnich przykładów była premiera "Pomocy domowej" w grudniu 2025 roku, podczas której aktorka pojawiła się w białej sukni przywodzącej na myśl słynny strój Monroe ze "Słomianego wdowca" (zdjęcie główne). Podobne porównania pojawiały się również podczas tegorocznego festiwalu filmowego w Santa Barbara, gdzie Sweeney wystąpiła w vintage'owej sukni przypominającej stylizację Monroe z okładki magazynu "LIFE" z 1952 roku.

GettyImages-2260623379.jpg Getty Images © Tibrina Hobson


Sprawę skomentował Roi Mandel, dyrektor działu badań firmy: Ludzie od dawna dostrzegają podobieństwa między Sydney Sweeney i Marilyn Monroe, ale kiedy zobaczyliśmy, że ich drogi zaczynają się w pewien sposób pokrywać, postanowiliśmy poszukać prawdziwego związku w archiwach MyHeritage. Jak dodał, odnalezienie wspólnej gałęzi drzewa genealogicznego pokazało, jak bardzo ludzie są ze sobą powiązani.

Sweeney nie wcieliła się dotąd w Monroe, choć rolę ikony Hollywood grało już wiele aktorek. Ana de Armas wystąpiła w "Blondynce", a Michelle Williams w "Moim tygodniu z Marilyn" - obie otrzymały za te role nominacje do Oscara.

Co ciekawe, badacze MyHeritage odkryli również pokrewieństwo Marilyn Monroe z Dakotą Johnson, która niedawno zagrała jej wersję w krótkometrażowym filmie Maggie Gyllenhaal "Flesh Impact". Johnson i Monroe również mają wspólnego przodka, choć ich pokrewieństwo jest jeszcze bardziej odległe.

"Blondynka" - zwiastun filmu o Monroe



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