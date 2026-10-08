Sydney Sweeney i Marilyn Monroe są spokrewnione. Odkryto wspólnego przodka

Sydney Sweeney jest spokrewniona z Marilyn Monroe. Tak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez MyHeritage. Aktorki łączy wspólny przodek, Ezra Perry (ok. 1625–1689), jeden z pierwszych angielskich osadników w Sandwich w stanie Massachusetts. To bardzo odległe pokrewieństwo, ale obie aktorki mają wspólną gałąź drzewa genealogicznego.
Sweeney nawiązywała do Monroe w swoich stylizacjach
Nie jest to zresztą pierwszy raz, gdy Sweeney
zestawiana jest w jakiś sposób z ikoną Hollywood. Jednym z ostatnich przykładów była premiera "Pomocy domowej
" w grudniu 2025 roku, podczas której aktorka pojawiła się w białej sukni przywodzącej na myśl słynny strój Monroe
ze "Słomianego wdowca
" (zdjęcie główne). Podobne porównania pojawiały się również podczas tegorocznego festiwalu filmowego w Santa Barbara, gdzie Sweeney
wystąpiła w vintage'owej sukni przypominającej stylizację Monroe
z okładki magazynu "LIFE" z 1952 roku.
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Sprawę skomentował Roi Mandel, dyrektor działu badań firmy: Ludzie od dawna dostrzegają podobieństwa między Sydney Sweeney i Marilyn Monroe, ale kiedy zobaczyliśmy, że ich drogi zaczynają się w pewien sposób pokrywać, postanowiliśmy poszukać prawdziwego związku w archiwach MyHeritage.
Jak dodał, odnalezienie wspólnej gałęzi drzewa genealogicznego pokazało, jak bardzo ludzie są ze sobą powiązani. Sweeney
nie wcieliła się dotąd w Monroe
, choć rolę ikony Hollywood grało już wiele aktorek. Ana de Armas
wystąpiła w "Blondynce
", a Michelle Williams
w "Moim tygodniu z Marilyn
" - obie otrzymały za te role nominacje do Oscara
.
Co ciekawe, badacze MyHeritage odkryli również pokrewieństwo Marilyn Monroe
z Dakotą Johnson
, która niedawno zagrała jej wersję w krótkometrażowym filmie Maggie Gyllenhaal
"Flesh Impact
". Johnson
i Monroe
również mają wspólnego przodka, choć ich pokrewieństwo jest jeszcze bardziej odległe.
"Blondynka" - zwiastun filmu o Monroe