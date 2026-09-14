Sydney Sweeney traci obserwujących po kontrowersyjnej reklamie. Ubyło ponad 200 tysięcy osób

Ostatnio mogliście u nas przeczytać, że Sydney Sweeney mierzy się z krytyką po występie w kontrowersyjnej reklamie aplikacji sportowej Novig. Fani dają wyraz swojemu oburzeniu w mediach społecznościowych. Jak wynika z danych firmy analitycznej Social Blade, aktorka w ciągu dwóch dni straciła na Instagramie ponad 200 tysięcy obserwujących.
Gwiazdy sportu krytykują reklamę
Reklama Novig pojawiła się w sieci w ubiegłą środę. W 60-sekundowym spocie gwiazda występuje nago lub częściowo nago, a jej ciało jest zasłonięte między innymi piłkami sportowymi, sprzętem do koszykówki czy siatką hokejową. Materiał spotkał się z krytyką osób, które zarzucają kampanii seksualizowanie kobiet w sporcie.
Do krytyki dołączyły również sportsmenki. Ariarne Titmus, czterokrotna mistrzyni olimpijska w pływaniu, napisała w mediach społecznościowych, że jest wściekła z powodu reklamy. Jej zdaniem problemem jest wciąż obecne "monetyzowanie kobiecego ciała i seksualizowanie kobiecego sportu".
Jak informuje "Variety", początkowo reklama nie wpłynęła negatywnie na liczbę obserwujących Sweeney
. W ciągu trzech dni od jej publikacji aktorce przybyło około 50 tysięcy osób. Później nastąpił jednak gwałtowny spadek. W niedzielę profil Sweeney
stracił 136 848 obserwujących, a w poniedziałek kolejnych około 68 tysięcy. Łącznie daje to ponad 200 tysięcy osób. Nie jest to jednak szczególnie duży ubytek w stosunku do całej społeczności aktorki. Sweeney
ma na Instagramie ponad 25 milionów obserwujących, więc wspomniane 200 tysięcy stanowi mniej niż 1% jej publiczności.
Sama aktorka nie wycofała się z kampanii. W niedzielę opublikowała na Instagramie kolejne zdjęcia i nagrania z reklamy, podpisując je "it's gamedayyy". Na swoich instastories publikowała także okładki ESPN Body Issue, na których widać pozujących nago sportowców. Wcześniej tłumaczyła, że kampania miała być przede wszystkim zabawna i skupiać uwagę na sporcie. Sweeney
dołączyła do Novig jako strategiczna partnerka i akcjonariuszka firmy. Novig to platforma predykcyjna, która rozpoczęła działalność w całych Stanach Zjednoczonych w ubiegłym miesiącu. Wymaga od użytkowników ukończenia 21 lat. W reklamie Sweeney
podkreśla, że platforma koncentruje się tylko na sporcie.
To nie pierwszy raz, gdy reklama z udziałem Sweeney
wywołuje kontrowersje. W ubiegłym roku aktorka wystąpiła w kampanii American Eagle promującej jeansy hasłem "Sydney Sweeney
has great jeans", które również spotkało się z krytyką. W tym roku Sweeney
uruchomiła ponadto własną markę bielizny Syrn.
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