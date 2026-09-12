Zbyt sexy, by reklamować zakłady sportowe. Sydney Sweeney w ogniu krytyki

Jak powszechnie wiadomo, nic tak nie sprzedaje produktów (od hamburgerów po luksusowe samochody) jak nagie kobiece ciało. Twórcy pewnej aplikacji postanowili zatrudnić do swojego spotu Sydney Sweeney. Teraz aktorka mierzy się falą krytyki.
Reklama z udziałem Sydney Sweeney w ogniu krytykiSweeney
nie tylko została twarzą platformy służącej do obstawiania zakładów sportowych, ale dołączyła też do firmy jako partnerka strategiczna i akcjonariuszka. Słynąca z seksapilu aktorka zagrała w kilku spotach promocyjnych, które trafiły na ekrany w ubiegłą środę. Teraz przez media społecznościowe przetacza się fala krytyki.
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Sydney Sweeney i Scooter Braun na meczu finałów NBA 2026Nie mogę uwierzyć, że ta reklama trafiła do telewizji. Mam dwójkę dzieci i musiałam na nie krzyczeć, żeby nie patrzyły na ekran. Nie rozumiem, dlaczego musieli stworzyć tak wulgarną reklamę
– tak jedna z użytkowniczek TikToka skomentowała post Marisy Womack, menadżerki drużyny baseballowej Harrisburg Senators, w którym napisała ona: Przez takie reklamy nie czuję się komfortowo, nosząc do pracy sukienkę tenisową, nie lubię obserwować na Instagramie innych zawodniczek, jako mała dziewczynka uważałam, że nie będę mogła pracować w sporcie. I właśnie dlatego tak ważne jest, by dzielić się prawdziwymi realiami pracy w sporcie.
Sama Womack w innym materiale na platformie wytłumaczyła: Nie chodzi o to, że jestem zazdrosna o Sweeney albo że podkopała ona moją pewność siebie. Chodzi o to, że branża jest zdominowana przez mężczyzn, a my musimy ciągle udowadniać, że jest w niej miejsce także dla nas. Chodzi o pasję i radość z pracy w tej branży – a kiedy jedyną formą reprezentacji dla kobiet jest w niej seksualizacja, to coraz mniej młodych kobiet chce wiązać z nią swoją przyszłość!
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Sydney Sweeney na premierze "Pomocy domowej"
Krytyczne komentarze nie ominęły także mediów społecznościowych aktorki. Pod postem, w którym zaprezentowała spot, możemy przeczytać m.in.: Fajnie, że Instagram dopuszcza takie coś, ale jak dodam zdjęcie w bikini, to post natychmiast zostaje usunięty. Dlaczego nikt nie rozumie, jakie to obrzydliwe… To porno, nie żaden sport. Fakt, że ten post został podany dalej więcej razy niż polubiony, jest bardzo wymowny. To właściwie smutne. Sydney nie może niczego sprzedać ani być zwyczajną dziewczyną, jeśli nie używa swojego ciała jako narzędzia. Taka seksualizacja sportu to szaleństwo. Zendaya nie musi robić takich rzeczy, by zostać na topie.
Oryginalny post znajdziecie poniżej:
Nie jest to pierwsza budząca kontrowersje reklama z udziałem Sweeney
. Pod koniec ubiegłego roku wystąpiła w reklamie marki dżinsów, która spotkała się z ogromną falą krytyki ze względu na użytą w spotach grę słów jeans
(dżinsy) i genes
(geny). Komentowano wówczas, że podprogowy przekaz kampanii jest pochwałą eugeniki (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ
). Kilka tygodni później z negatywnymi komentarzami spotkała się reklama bielizny z udziałem aktorki. Wówczas bez zezwolenia wykorzystano znak Hollywood (więcej TUTAJ
).
Skąd znamy Sydney Sweeney?Sydney Sweeney
to amerykańska aktorka najlepiej znana z roli Cassie Howard z serialu "Euforia
" oraz tytułowej Reality Winner z opartego na faktach dramatu "Reality
". Zagrała również niewielkie role w "Tajemnicach Silver Lake
" Davida Roberta Mitchella
i "Pewnego razu… w Hollywood
" Quentina Tarantino
. W jej CV znajdziemy również takie tytuły jak "Nokturn
", "Kiedy nikt nie patrzy
", "Tylko nie ty
", "Niepokalana
", "Madame Web
", a także seriale "Everything Sucks!
", "Ostre przedmioty
", "Opowieść podręcznej
" czy "Biały Lotos
". Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją m.in. w thrillerach "Kresy szczerości
" i "Pomoc domowa
" oraz dramacie biograficznym "Christy
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. kontynuację "Pomocy…", czyli "The Housemaid's Secret
".
Zobaczcie zwiastun trzeciego sezonu "Euforii"
Aktualnie filmografię Sweeney
zamyka trzeci sezon serialu "Euforia
", w którym aktorka wróciła do roli Cassie Howard. Przypominamy zwiastun: