Sydney Sweeney wystąpi w adaptacji powieści autorki "Wieku niewinności"

Po emancypacyjnym thrillerze i biografii bokserki wagi średniej, Sydney Sweeney zabierze się za klasykę amerykańskiej literatury. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, aktorka zagra główną rolę w ekranizacji powieści "The Custom of the Country" Edith Wharton – pierwszej kobiety w historii, która sięgnęła po Nagrodę Pulitzera.
"The Custom of the Country" trafi na wielki ekran
Napisana w 1913 roku powieść Edith Wharton
śledzi losy Undine Spragg (w tej roli wystąpi Sydney Sweeney
), która z niewielkiej miejscowości w Wisconsin wyjeżdża do Nowego Jorku, by wspiąć się na wyższe szczeble społecznej drabiny. W toku filmu kobieta wykorzystuje swój urok osobisty do wiązania się (i rozwodzenia) z przedstawicielami kolejnych klas i stanów, by wgryźć się w tkankę nowojorskiej elity. Satyryczna powieść Wharton
pokazuje tę drogę, wyciągając na pierwszy plan ciągłe niezaspokojenie i niezadowolenie swojej bohaterki – niemożliwe do pokonania nawet po osiągnięciu wymarzonych celów.
Edith Wharton
Zdaniem dziennikarzy, za kamerę i długopis ślizgający się po scenariuszu sięgnie Josie Rourke
– reżyserka, która w przeszłości romansowała już z historycznym kostiumem przy okazji filmu "Maria, królowa Szkotów
". To pierwszy raz, gdy Rourke
sama będzie odpowiedzialna za scenariusz swojego filmu. Sydney Sweeney
z kolei zajmie się jego produkcją.
Za finansowanie projektu odpowiedzialne jest StudioCanal, które poza Stanami Zjednoczonymi będzie także dystrybuować film kinowo. W tej chwili nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu, ani kto poza Sydney Sweeney
w nim wystąpi. Produkcja Rourke
będzie pierwszą kinową adaptacją "The Custom of the Country". W 2020 roku za powieść brała się także Sofia Coppola
, która dla Apple TV+ miała nakręcić serialową adaptację książki Wharton
. Projekt ten nigdy nie doszedł jednak do skutku.
