Newsy Filmy Sydney Sweeney wystąpi w adaptacji powieści autorki "Wieku niewinności"
Filmy

Sydney Sweeney wystąpi w adaptacji powieści autorki "Wieku niewinności"

The Hollywood Reporter / autor: /
Sydney Sweeney wystąpi w adaptacji powieści autorki &quot;Wieku niewinności&quot;
źródło: Getty Images
autor: Brianna Bryson
Po emancypacyjnym thrillerze i biografii bokserki wagi średniej, Sydney Sweeney zabierze się za klasykę amerykańskiej literatury. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, aktorka zagra główną rolę w ekranizacji powieści "The Custom of the Country" Edith Wharton – pierwszej kobiety w historii, która sięgnęła po Nagrodę Pulitzera.

"The Custom of the Country" trafi na wielki ekran



Napisana w 1913 roku powieść Edith Wharton śledzi losy Undine Spragg (w tej roli wystąpi Sydney Sweeney), która z niewielkiej miejscowości w Wisconsin wyjeżdża do Nowego Jorku, by wspiąć się na wyższe szczeble społecznej drabiny. W toku filmu kobieta wykorzystuje swój urok osobisty do wiązania się (i rozwodzenia) z przedstawicielami kolejnych klas i stanów, by wgryźć się w tkankę nowojorskiej elity. Satyryczna powieść Wharton pokazuje tę drogę, wyciągając na pierwszy plan ciągłe niezaspokojenie i niezadowolenie swojej bohaterki – niemożliwe do pokonania nawet po osiągnięciu wymarzonych celów.

Edith Wharton


Zdaniem dziennikarzy, za kamerę i długopis ślizgający się po scenariuszu sięgnie Josie Rourke – reżyserka, która w przeszłości romansowała już z historycznym kostiumem przy okazji filmu "Maria, królowa Szkotów". To pierwszy raz, gdy Rourke sama będzie odpowiedzialna za scenariusz swojego filmu. Sydney Sweeney z kolei zajmie się jego produkcją.

Za finansowanie projektu odpowiedzialne jest StudioCanal, które poza Stanami Zjednoczonymi będzie także dystrybuować film kinowo. W tej chwili nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu, ani kto poza Sydney Sweeney w nim wystąpi. Produkcja Rourke będzie pierwszą kinową adaptacją "The Custom of the Country". W 2020 roku za powieść brała się także Sofia Coppola, która dla Apple TV+ miała nakręcić serialową adaptację książki Wharton. Projekt ten nigdy nie doszedł jednak do skutku. 

"Łowczynie" – zwiastun serialu na podstawie prozy Edith Wharton


