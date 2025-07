To o niej opowie "The Social Network Part II". Kim jest Frances Haugen?

Frances Haugen bohaterką "The Social Network Part II"?

Getty Images © Steve Granitz

2011 rok. Aaron Sorkin z Oscarem za scenariusz "The Social Network"

Zobacz zwiastun "The Social Network"

Według źródeł, na które powołuje się blog World of Reel, bohaterką przygotowywanej przez Aarona Sorkina drugiej części " The Social Network " będzie Frances Haugen – była product managerka Facebooka, która w 2021 roku ujawniła liczne wewnętrzne dokumenty firmy. Swoją historię opisała w biografii zatytułowanej "Kobieta, która przeciwstawiła się Facebookowi. Walka o transparentność i odpowiedzialność gigantów technologicznych". Książka ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Prześwity. W jej oficjalnym opisie czytamy:Wyreżyserowany przez Davida Finchera dramat biograficzny " The Social Network " trafił na ekrany w 2010 roku. Został nagrodzony trzema Oscarami: za najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszą muzykę i najlepszy montaż. Przypominamy zwiastun: