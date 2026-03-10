Newsy Filmy "John Rambo". Sylvester Stallone jednak związany z filmem! Nie tak, jak myślicie
Filmy

"John Rambo". Sylvester Stallone jednak związany z filmem! Nie tak, jak myślicie

Wygląda na to, że Sylvester Stallone dogadał się z twórcami filmu "John Rambo", który powstawał za jego plecami. W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że gwiazdor, który dotąd wielokrotnie wcielał się w tytułowego bohatera, dołączył do ekipy nowego widowiska. Niestety dla jego fanów Stallone mamy złą wiadomość: nie pojawi się przed kamerą.


Co robi Stallone w "Johnie Rambo"?



"John Rambo" pomyślany jest jako prequel, w którym dowiemy się więcej o młodym Rambo. Projekt dotąd powstawał bez udziału Stallone'a. Aktor głośno mówił o tym, że o filmie dowiedział się z mediów.

Wtedy czuł się rozgoryczony, gdyż sam miał pomysł na film o młodym Johnie Rambo. Chciał w nim zagrać główną rolę i liczył na to, że na ekranie zostanie odmłodzony przy użyciu AI. Producenci wybrali inną opcję.

Stallone najwyraźniej dogadał się z twórcami i dał projektowi swoje błogosławieństwo. Gwiazdor związał się też z filmem i przyjął stanowisko producenta wykonawczego. O tym fakcie poinformował w mediach społecznościowych.


Zdjęcia do filmu "John Rambo" rozpoczęły się pod koniec stycznia w Tajlandii. Za kamerą stoi reżyser "Sisu" Jalmari Helander. Autorami scenariusza są zaś Rory Haines i Sohrab Noshirvani ("Mauretańczyk"). 

Młodego Rambo zagra Noah Centineo, gwiazda serialu "Zwerbowany", którego w tym roku zobaczymy jako Kena w filmie "Street Fighter".

