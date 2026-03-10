"John Rambo". Sylvester Stallone jednak związany z filmem! Nie tak, jak myślicie

Wygląda na to, że Sylvester Stallone dogadał się z twórcami filmu "John Rambo", który powstawał za jego plecami. W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że gwiazdor, który dotąd wielokrotnie wcielał się w tytułowego bohatera, dołączył do ekipy nowego widowiska. Niestety dla jego fanów Stallone mamy złą wiadomość: nie pojawi się przed kamerą. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Co robi Stallone w "Johnie Rambo"? "John Rambo" pomyślany jest jako prequel, w którym dowiemy się więcej o młodym Rambo.
Projekt dotąd powstawał bez udziału Stallone'a
. Aktor głośno mówił o tym, że o filmie dowiedział się z mediów.
Wtedy czuł się rozgoryczony, gdyż sam miał pomysł na film o młodym Johnie Rambo
. Chciał w nim zagrać główną rolę i liczył na to, że na ekranie zostanie odmłodzony przy użyciu AI. Producenci wybrali inną opcję. Stallone
najwyraźniej dogadał się z twórcami i dał projektowi swoje błogosławieństwo. Gwiazdor związał się też z filmem i przyjął stanowisko producenta wykonawczego. O tym fakcie poinformował w mediach społecznościowych.
Zdjęcia do filmu "John Rambo"
rozpoczęły się pod koniec stycznia w Tajlandii. Za kamerą stoi reżyser "Sisu
" Jalmari Helander
. Autorami scenariusza są zaś Rory Haines
i Sohrab Noshirvani
("Mauretańczyk
").
Młodego Rambo
zagra Noah Centineo
, gwiazda serialu "Zwerbowany
", którego w tym roku zobaczymy jako Kena w filmie "Street Fighter
".
Najlepsi filmowi komandosi