Sylvester Stallone brał sterydy i miał bulimię. Wszystko dla Rocky'ego

Sylvester Stallone przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli umięśnionej męskości w Hollywood. Dopiero teraz, w wieku 80 lat, aktor otwarcie opowiada o tym, jak wysoką cenę zapłacił za wygląd, który stał się częścią jego ekranowego wizerunku.
W rozmowie z „New York Timesem”, przeprowadzonej przy okazji premiery jego autobiografii „The Steps”, przyznał, że podczas pracy nad „Rockym 3” rozwinęła się u niego bulimia, a żeby zbudować wymarzoną sylwetkę, sięgał po sterydy.
"Rocky IV"
Sylvester Stallone o cenie, jaką zapłacił za sylwetkę Rocky’ego. „To stało się obsesją”
W wywiadzie Stallone zwierza się, że początkowo traktował swoje ciało przede wszystkim jako element kreacji bohatera. Rocky miał być według niego zwyczajnym, sprawnym fizycznie mężczyzną, ale z czasem aktor zaczął zmieniać jego wygląd. W przypadku Rambo poszedł jeszcze dalej. Chciał, żeby bohater przypominał drapieżnika – był bardziej dziki, agresywny, gibki i atletyczny.
„Zaprojektuj swoje ciało jak u jaguara, kota” – tak opisywał swoje ówczesne podejście. Nie zależało mu na sylwetce przypominającej Arnolda Schwarzeneggera
. Chciał czegoś mniejszego, ale jednocześnie bardziej „dzikiego”.
Z czasem przygotowania fizyczne wymknęły się jednak spod kontroli. Stallone przyznał, że dążenie do określonego poziomu formy przerodziło się w obsesję. Podczas zdjęć do „Rocky’ego 3
” jego poziom tkanki tłuszczowej spadł do zaledwie 2,6 proc. Aktor twierdzi, że cierpiał wówczas na bulimię i nie był w stanie utrzymywać jedzenia w żołądku – częściowo dlatego, że jego organizm nie dawał już rady, a częściowo dlatego, że sam nie chciał dopuścić do zwiększenia masy ciała.
Stallone nie ukrywa też, że sama dieta i trening nie wystarczały mu do osiągnięcia takiej sylwetki. Zapytany wprost o sterydy, odpowiedział twierdząco. Jak twierdzi, stosował je w cyklach – przez sześć tygodni, a następnie robił sześć tygodni przerwy. Jednocześnie przyznał, że takie podejście miało poważne konsekwencje dla jego zdrowia.
„Nikt nie robi tego bez dodatków i narkotyków” – stwierdził aktor, dodając, że nie obchodzi go, co mówią na ten temat inni.
Jego podejście do własnego wyglądu zaczęło się zmieniać dopiero podczas kręcenia „Cop Land
” z 1997 roku. Stallone
zagrał tam zupełnie innego bohatera niż ci, do których przyzwyczaił publiczność. Wcielił się w najsłabszego człowieka w grupie – częściowo głuchego i mającego nadwagę.
"Cop Land"
Jak mówi, ta rola dała mu poczucie wyzwolenia. Niedługo później jego kariera w Hollywood znalazła się jednak w trudniejszym momencie – dopiero teraz ujawnia, jaką cenę zapłaciło jego zdrowie za swoją ikoniczną sylwetkę. Stallone poinformował, że ma za sobą dziewięć operacji kręgosłupa, dwie operacje barku oraz trzy zespolenia kręgów szyjnych. Żartobliwie mówi, że jego organizm jest obecnie „trzymany na drucie do belowania”. Mimo to nadal chce pozostawać w dobrej formie.
„Nie wiem, co takiego było w ciągłym robieniu sobie krzywdy” – mówi Stallone po latach
Aktor inaczej patrzy również na swoje słynne sceny kaskaderskie. Gdyby mógł cofnąć czas, nie próbowałby wykonywać ich samodzielnie.
„Niech ktoś inny niesie sztandar, nie rób własnych scen kaskaderskich” – powiedział, podsumowując swoje dawne podejście. Przyznał też, że sam do końca nie rozumie, dlaczego przez tak długi czas miał potrzebę ciągłego wystawiania własnego ciała na ból i kolejne urazy.
„Nie wiem, co takiego było w ciągłym robieniu sobie krzywdy” – wyznał.
„The Steps”, autobiografia Stallone’a, ukaże się 29 września. Książka ma być spojrzeniem aktora na jego życie i karierę z dystansem.
Aktualnie Stallone pracuje razem z Quentinem Tarantino
nad serialem gangsterskim. A już niedługo na ekrany trafi 4. sezon "Tulsa King
", w którym aktor gra główną rolę, a także serial produkuje.