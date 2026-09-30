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Sylvester Stallone chce przemontować "Rocky'ego 5". "Dajcie mi trzy tygodnie"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sylvester+Stallone+chce+przemontowa%C4%87+%22Rocky%27ego+5%22+i+rozmawia+z+Amazonem.+%22Dajcie+mi+trzy+tygodnie%22-168840
Sylvester Stallone chce przemontować &quot;Rocky'ego 5&quot;. &quot;Dajcie mi trzy tygodnie&quot;
W jednym z wczorajszych newsów wspominaliśmy, że Sylvester Stallone marzy o przemontowaniu "Rocky'ego 5". Aktor potwierdził w nowym wywiadzie, że rozmawia w tej sprawie z Amazonem i chce dostać trzy tygodnie na przygotowanie nowej wersji filmu z 1990 roku, który od lat uważa za jeden z największych niespełnionych potencjałów serii i nazywa cierniem w oku.

Co Stallone zmieniłby w "Rockym 5"?



GettyImages-2297807428.jpg Getty Images © Noam Galai


Aktor jest przekonany, że może poprawić "Rocky'ego 5". Jednym z elementów, którym chciałby się zająć, jest muzyka. Stallone planuje między innymi przywrócić większą rolę kompozycji Billa Contiego, które w oryginalnej wersji zostały w dużej mierze zastąpione bardziej współczesną wówczas ścieżką dźwiękową.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy Stallone wraca do jednego ze swoich filmów i przygotowuje jego nową wersję. W 2021 roku premierę miał "Rocky IV: Rocky vs. Drago – The Ultimate Director's Cut", czyli przemontowana wersja czwartej części serii. Stallone wykorzystał w niej między innymi niewykorzystane wcześniej materiały i zmienił ton filmu. Teraz, dzięki przejęciu MGM przez Amazona, a wraz z nim praw do filmowej biblioteki "Rocky'ego", aktor widzi możliwość podobnego podejścia do piątej części.

"Rocky 5" od początku miał przywrócić serii bardziej surowy charakter. Stallone ponownie współpracował przy nim z Johnem G. Avildsenem, reżyserem pierwszej części. Fabuła przedstawiała jednak Rocky'ego w zupełnie innej sytuacji - po problemach zdrowotnych i finansowych bohater zostaje trenerem młodego Tommy'ego Gunna, który ostatecznie zwraca się przeciwko niemu.

Film spotkał się z bardzo chłodnym przyjęciem i do dziś uchodzi za jedną z najsłabiej ocenianych odsłon serii. Sam Stallone wielokrotnie przyznawał, że nie jest zadowolony z efektu. Aktor zdradził również w przeszłości, że pierwotnie planowano uśmiercić Rocky'ego pod koniec filmu, ale studio nie zgodziło się na takie zakończenie.

Stallone ma już jednak pomysł, jak podejść do nowej wersji. Poza zmianami w muzyce może skorzystać z niewykorzystanego materiału - według dostępnych informacji z filmu wycięto około godziny scen. Na razie nie wiadomo jednak, czy Amazon rzeczywiście da mu trzy tygodnie na przygotowanie nowego montażu ani czy taka wersja "Rocky'ego 5" ostatecznie trafi do widzów.

"Rocky 5" - zwiastun



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