Sylvester Stallone chce przemontować "Rocky'ego 5". "Dajcie mi trzy tygodnie"

W jednym z wczorajszych newsów wspominaliśmy, że Sylvester Stallone marzy o przemontowaniu "Rocky'ego 5". Aktor potwierdził w nowym wywiadzie, że rozmawia w tej sprawie z Amazonem i chce dostać trzy tygodnie na przygotowanie nowej wersji filmu z 1990 roku, który od lat uważa za jeden z największych niespełnionych potencjałów serii i nazywa cierniem w oku.
Co Stallone zmieniłby w "Rockym 5"?
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Aktor jest przekonany, że może poprawić "Rocky'ego 5
". Jednym z elementów, którym chciałby się zająć, jest muzyka. Stallone
planuje między innymi przywrócić większą rolę kompozycji Billa Contiego
, które w oryginalnej wersji zostały w dużej mierze zastąpione bardziej współczesną wówczas ścieżką dźwiękową.
Nie jest to pierwszy przypadek, gdy Stallone
wraca do jednego ze swoich filmów i przygotowuje jego nową wersję. W 2021 roku premierę miał "Rocky IV: Rocky vs. Drago – The Ultimate Director's Cut", czyli przemontowana wersja czwartej części serii
. Stallone
wykorzystał w niej między innymi niewykorzystane wcześniej materiały i zmienił ton filmu. Teraz, dzięki przejęciu MGM przez Amazona, a wraz z nim praw do filmowej biblioteki "Rocky'ego
", aktor widzi możliwość podobnego podejścia do piątej części.
"Rocky 5
" od początku miał przywrócić serii bardziej surowy charakter. Stallone
ponownie współpracował przy nim z Johnem G. Avildsenem
, reżyserem pierwszej części. Fabuła przedstawiała jednak Rocky'ego
w zupełnie innej sytuacji - po problemach zdrowotnych i finansowych bohater zostaje trenerem młodego Tommy'ego Gunna, który ostatecznie zwraca się przeciwko niemu.
Film spotkał się z bardzo chłodnym przyjęciem i do dziś uchodzi za jedną z najsłabiej ocenianych odsłon serii. Sam Stallone
wielokrotnie przyznawał, że nie jest zadowolony z efektu. Aktor zdradził również w przeszłości, że pierwotnie planowano uśmiercić Rocky'ego pod koniec filmu, ale studio nie zgodziło się na takie zakończenie. Stallone
ma już jednak pomysł, jak podejść do nowej wersji. Poza zmianami w muzyce może skorzystać z niewykorzystanego materiału - według dostępnych informacji z filmu wycięto około godziny scen. Na razie nie wiadomo jednak, czy Amazon rzeczywiście da mu trzy tygodnie na przygotowanie nowego montażu ani czy taka wersja "Rocky'ego 5
" ostatecznie trafi do widzów.
"Rocky 5" - zwiastun