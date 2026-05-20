Sylvester Stallone ekranizuje bestsellerową serię J.D. Barkera
Sylvester Stallone ekranizuje bestsellerową serię J.D. Barkera

Sylvester Stallone szykuje ekranizację popularnej trylogii powieściowych thrillerów "4MK", której autorem jest J.D. Barker. Gwiazdor będzie producentem opartego na bestsellerach serialu.
          

O czym opowie serialowa ekranizacja "Czwartej małpy"?




Na trylogię "4MK" składają się książki "Czwarta małpa" (2017), "Piąta ofiara" (2018) i "Szóste dziecko" (2019). Ich akcja rozgrywa się w Chicago, a bohaterem jest detektyw Sam Porter, który tropi nieuchwytnego mordercę znanego jako Zabójca Czwartej Małpy. Terroryzuje on miasto od lat, pozbawiając swoje ofiary uszu, oczu i języków w myśl maksymy "nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego". Jego celem jest ujawnienie ukrytego zepsucia, a metoda polega na karaniu winnych poprzez zabijanie ich najbliższych.
    
Serialowa ekranizacja ma czerpać z wszystkich trzech części cyklu, a także z zapowiedzianej niedawno trylogii prequeli (pierwsza z książek, "The First Scarlet Door", ma ukazać się we wrześniu).

Sylvester Stallone wyprodukuje serial za pośrednictwem swojego studia Balboa Productions. Showrunnerką serialu będzie Channing Powell, która ma w swojej filmografii m.in. "The Walking Dead", "Tales of the Walking Dead" i "Białe kołnierzyki".

J.D. Barker stworzył świat z wielkim rozmachem, poczuciem zagrożenia i bezwględnym silnikiem narracyjnym oraz mitologią jakby stworzoną pod telewizję premium. Channing Powell to nie tylko świetna scenarzystka i producentka, ale prawdziwa autorka z talentem do mrocznych opowieści. To właściwa osoba do przeniesienia na ekran "4MK". To historia, która się nie ogląda, tylko wciąga. Ma potencjał na międzynarodowy hit, który odciśnie swoje piętno, zachwala Stallone.

Stallone sam skończył niedawno zdjęcia do czwartego sezonu serialu "Tulsa King".

"Tulsa King" – zwiastun




Zwolniony po 25 latach z więzienia członek nowojorskiej mafii Dwight "Generał" Manfredi zostaje zesłany przez szefa do Oklahomy, aby rozszerzyć działalność. Podejrzewając, że mafia działa przeciwko niemu, bohater powoli buduje własną ekipę.

