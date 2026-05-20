Sylvester Stallone ekranizuje bestsellerową serię J.D. Barkera

Sylvester Stallone szykuje ekranizację popularnej trylogii powieściowych thrillerów "4MK", której autorem jest J.D. Barker. Gwiazdor będzie producentem opartego na bestsellerach serialu.
O czym opowie serialowa ekranizacja "Czwartej małpy"? Na trylogię "4MK" składają się książki "Czwarta małpa" (2017), "Piąta ofiara" (2018) i "Szóste dziecko" (2019).
Ich akcja rozgrywa się w Chicago, a bohaterem jest detektyw Sam Porter, który tropi nieuchwytnego mordercę znanego jako Zabójca Czwartej Małpy. Terroryzuje on miasto od lat, pozbawiając swoje ofiary uszu, oczu i języków w myśl maksymy "nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego". Jego celem jest ujawnienie ukrytego zepsucia, a metoda polega na karaniu winnych poprzez zabijanie ich najbliższych. Serialowa ekranizacja ma czerpać z wszystkich trzech części cyklu
, a także z zapowiedzianej niedawno trylogii prequeli (pierwsza z książek, "The First Scarlet Door", ma ukazać się we wrześniu). Sylvester Stallone
wyprodukuje serial za pośrednictwem swojego studia Balboa Productions. Showrunnerką serialu będzie Channing Powell
, która ma w swojej filmografii m.in. "The Walking Dead
", "Tales of the Walking Dead
" i "Białe kołnierzyki
". J.D. Barker stworzył świat z wielkim rozmachem, poczuciem zagrożenia i bezwględnym silnikiem narracyjnym oraz mitologią jakby stworzoną pod telewizję premium. Channing Powell to nie tylko świetna scenarzystka i producentka, ale prawdziwa autorka z talentem do mrocznych opowieści. To właściwa osoba do przeniesienia na ekran "4MK". To historia, która się nie ogląda, tylko wciąga. Ma potencjał na międzynarodowy hit, który odciśnie swoje piętno
, zachwala Stallone
. Stallone
sam skończył niedawno zdjęcia do czwartego sezonu serialu "Tulsa King
".
Zwolniony po 25 latach z więzienia członek nowojorskiej mafii Dwight "Generał" Manfredi zostaje zesłany przez szefa do Oklahomy, aby rozszerzyć działalność. Podejrzewając, że mafia działa przeciwko niemu, bohater powoli buduje własną ekipę.