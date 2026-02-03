Sylvester Stallone i gwiazda "Yellowstone" stworzą serial o legendzie hazardu

Sylvester Stallone ma w zanadrzu nowy telewizyjny projekt. Jego Balboa Productions łączy siły z American Outlaw Entertainment Cole’a Hausera oraz MGM Television przy serialowej adaptacji książki "Blood Aces: The Wild Ride of Benny Binion" Douga J. Swansona. W głównej roli zobaczymy Hausera, znanego widzom przede wszystkim z roli Ripa Wheelera z hitowego "Yellowstone".
Jakie są plany na serialowe "Blood Aces"?
Getty Images © Dimitrios Kambouris
Wydana w 2014 roku książka "Blood Aces" opowiada o drodze Biniona od drobnego oszusta z Fort Worth w Teksasie do wpływowej postaci, która odegrała istotną rolę w rozwoju Las Vegas oraz świata pokera i rodeo. Serial ma mieć formę mrocznej, skupionej na bohaterach produkcji, pokazującej m.in. rywalizację z przeciwnikami, budowanie rodzinnego imperium oraz funkcjonowanie na granicy prawa. Stallone
będzie producentem wykonawczym projektu. Cole Hauser
, Randall Batinkoff
oraz Jai Stefan
pełnią te same funkcje w imieniu American Outlaw Entertainment. Twórcy prowadzą obecnie rozmowy z doświadczonymi showrunnerami.
W oświadczeniu Stallone
podkreślił, że książka Swansona przedstawia postać Biniona jako łączącą różne światy i mającą wpływ na kształt współczesnego Las Vegas oraz popularność pokera. Dodał też, że rola ta jest idealna dla Hausera
. Sam aktor zaznaczył, że Binion był postacią pełną ambicji, wizji i sprzeczności, a jego historia jest złożona i wielowymiarowa. Wyraził również radość z możliwości zagrania tej roli i współpracy ze Stallone'em
oraz MGM.
Szefowa działu seriali fabularnych MGM Television, Lindsay Sloane
, określiła projekt jako opowieść o ambicji, ryzyku i przemianie, osadzoną w realiach zmieniającego się Las Vegas, skupioną na początkach nowoczesnego pokera. Stallone
pracuje też nad 4. sezonem serialu "Tulsa King
", w którym gra główną rolę.
"Tulsa King" - zwiastun 3. sezonu