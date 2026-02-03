Newsy Seriale Sylvester Stallone i gwiazda "Yellowstone" stworzą serial o legendzie hazardu
Sylvester Stallone i gwiazda "Yellowstone" stworzą serial o legendzie hazardu

Sylvester Stallone i gwiazda &quot;Yellowstone&quot; stworzą serial o legendzie hazardu
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Sylvester Stallone ma w zanadrzu nowy telewizyjny projekt. Jego Balboa Productions łączy siły z American Outlaw Entertainment Cole’a Hausera oraz MGM Television przy serialowej adaptacji książki "Blood Aces: The Wild Ride of Benny Binion" Douga J. Swansona. W głównej roli zobaczymy Hausera, znanego widzom przede wszystkim z roli Ripa Wheelera z hitowego "Yellowstone".

Jakie są plany na serialowe "Blood Aces"?



GettyImages-2183590961.jpg Getty Images © Dimitrios Kambouris

Wydana w 2014 roku książka "Blood Aces" opowiada o drodze Biniona od drobnego oszusta z Fort Worth w Teksasie do wpływowej postaci, która odegrała istotną rolę w rozwoju Las Vegas oraz świata pokera i rodeo. Serial ma mieć formę mrocznej, skupionej na bohaterach produkcji, pokazującej m.in. rywalizację z przeciwnikami, budowanie rodzinnego imperium oraz funkcjonowanie na granicy prawa.

Stallone będzie producentem wykonawczym projektu. Cole Hauser, Randall Batinkoff oraz Jai Stefan pełnią te same funkcje w imieniu American Outlaw Entertainment. Twórcy prowadzą obecnie rozmowy z doświadczonymi showrunnerami.

W oświadczeniu Stallone podkreślił, że książka Swansona przedstawia postać Biniona jako łączącą różne światy i mającą wpływ na kształt współczesnego Las Vegas oraz popularność pokera. Dodał też, że rola ta jest idealna dla Hausera. Sam aktor zaznaczył, że Binion był postacią pełną ambicji, wizji i sprzeczności, a jego historia jest złożona i wielowymiarowa. Wyraził również radość z możliwości zagrania tej roli i współpracy ze Stallone'em oraz MGM.

Szefowa działu seriali fabularnych MGM Television, Lindsay Sloane, określiła projekt jako opowieść o ambicji, ryzyku i przemianie, osadzoną w realiach zmieniającego się Las Vegas, skupioną na początkach nowoczesnego pokera.

Stallone pracuje też nad 4. sezonem serialu "Tulsa King", w którym gra główną rolę. 

"Tulsa King" - zwiastun 3. sezonu



