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Sylvester Stallone o "Jestem Rocky" i odtwórcy głównej roli: "Myślałem, że to ja"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sylvester+Stallone+komentuje+film+%22Jestem+Rocky%22+i+rol%C4%99+Anthony%27ego+Ippolito.+%22To+niewiarygodne%22-168819
Sylvester Stallone o &quot;Jestem Rocky&quot; i odtwórcy głównej roli: &quot;Myślałem, że to ja&quot;
źródło: Getty Images
autor: Jason Mendez
Zbliża się premiera filmu "Jestem Rocky", który przedstawia historię powstania słynnego filmu z Sylvestrem Stallone'em. W aktora na ekranie wciela się Anthony Ippolito, który według recenzji spisał się świetnie. Co na jego temat ma do powiedzenia sam Stallone?

Stallone o roli Ippolito




Aktor odniósł się do filmu, promując swoją nową książkę "The Steps". Jak przyznał, początkowo miał mieszane uczucia związane z pomysłem ekranizowania jego życia: Pomyślałem: "Przecież jeszcze nie umarłem. Czy trochę nie wybiegamy w przyszłość?".

Później zobaczył jednak nagranie z Ippolito w roli młodego siebie. W pierwszej chwili naprawdę pomyślałem, że to ja. Było kilka takich ujęć. Poszedłem do córki i powiedziałem: "To niewiarygodne".

Aktor podkreślił, że nie miał udziału w produkcji. Rozmawiał jedynie z Ippolito i zaoferował mu pomoc, jeśli będzie miał pytania dotyczące jego życia czy pracy nad "Rockym". Powiedziałem mu: "Jeśli masz jakieś pytania, jestem tutaj" i na tym się skończyło. Zrobili wszystko sami. Stallone zażartował również, że dzięki filmowi zaczął inaczej postrzegać własny sposób mówienia: Pomyślałem: "Czy ja tak mówię?". Teraz już rozumiem.

Podczas spotkania aktor zdradził również, że próbuje przekonać Amazona do umożliwienia mu ponownego zmontowania "Rocky'ego 5" z 1990 roku. Stallone przyznał, że żałuje kilku decyzji związanych z produkcją. Wiem, że odpuściłem. Powinienem był sam go wyreżyserować i bardziej uważać, zamiast próbować przypodobać się publiczności.

"Jestem Rocky" - zwiastun



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