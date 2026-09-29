Sylvester Stallone o "Jestem Rocky" i odtwórcy głównej roli: "Myślałem, że to ja"

Zbliża się premiera filmu "Jestem Rocky", który przedstawia historię powstania słynnego filmu z Sylvestrem Stallone'em. W aktora na ekranie wciela się Anthony Ippolito, który według recenzji spisał się świetnie. Co na jego temat ma do powiedzenia sam Stallone?
Stallone o roli Ippolito
Aktor odniósł się do filmu, promując swoją nową książkę "The Steps". Jak przyznał, początkowo miał mieszane uczucia związane z pomysłem ekranizowania jego życia: Pomyślałem: "Przecież jeszcze nie umarłem. Czy trochę nie wybiegamy w przyszłość?".
Później zobaczył jednak nagranie z Ippolito
w roli młodego siebie. W pierwszej chwili naprawdę pomyślałem, że to ja. Było kilka takich ujęć. Poszedłem do córki i powiedziałem: "To niewiarygodne".
Aktor podkreślił, że nie miał udziału w produkcji. Rozmawiał jedynie z Ippolito
i zaoferował mu pomoc, jeśli będzie miał pytania dotyczące jego życia czy pracy nad "Rockym
". Powiedziałem mu: "Jeśli masz jakieś pytania, jestem tutaj" i na tym się skończyło. Zrobili wszystko sami. Stallone
zażartował również, że dzięki filmowi zaczął inaczej postrzegać własny sposób mówienia: Pomyślałem: "Czy ja tak mówię?". Teraz już rozumiem.
Podczas spotkania aktor zdradził również, że próbuje przekonać Amazona do umożliwienia mu ponownego zmontowania "Rocky'ego 5
" z 1990 roku. Stallone
przyznał, że żałuje kilku decyzji związanych z produkcją. Wiem, że odpuściłem. Powinienem był sam go wyreżyserować i bardziej uważać, zamiast próbować przypodobać się publiczności.
"Jestem Rocky" - zwiastun