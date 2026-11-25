Sylvester Stallone ma pomysł na kolejne rozszerzenie uniwersum "Tulsa King". Aktor chciałby, aby Arnold Schwarzenegger dostał własny serial osadzony w świecie kryminalnej produkcji Paramount+. Na razie nie ma jednak żadnych informacji o rozpoczęciu prac nad takim projektem. Stallone liczy po prostu na to, że Schwarzenegger zgodzi się na współpracę.
Czy kolejny spin-off "Tulsa King" jest możliwy?
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W rozmowie z magazynem "Cigar Aficionado" Stallone
przyznał, że w idealnym scenariuszu Schwarzenegger
mógłby wystąpić we własnym spin-offie "Tulsa King
". Wyobraża sobie również spotkanie bohaterów obu aktorów (porównał ten koncept do serii "Niezniszczalni
").
Pomysł nie został na razie oficjalnie ogłoszony ani potwierdzony jako rozwijany projekt. Jak zauważa "The Hollywood Reporter", może to być po prostu propozycja, którą aktor rzucił publicznie. Paramount+ oraz producent serialu, 101 Studios, nie skomentowali jej od razu. "Tulsa King
" ma już jeden spin-off - "Frisco King
" z Samuelem L. Jacksonem
w roli głównej, które rozbuduje historię świata stworzonego przez Taylora Sheridana
. Stallone
odniósł się również do możliwości ponownego wcielenia się w Rocky'ego Balboę
. Przyznał, że byłoby to trudne, a bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje mu się prequel. W takiej historii można byłoby pokazać Mickeya w wieku 30 lat i Rocky'ego jako 16-latka.
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