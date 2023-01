Sylvester Stallone kończy z aktorstwem? "Ta rola może być moim łabędzim śpiewem"

Sylvester Stallone: "Tulsa King" może być moim łabędzim śpiewem



Sylvester Stallone: legenda Hollywood



Wybieramy najgorsze i najlepsze role Sylvestra Stallone'a



3 2 1 0





W minioną niedzielę światło dzienne ujrzał finałowy odcinek pierwszego sezonu " Tulsa King ". Z tej okazji serwis IndieWire przeprowadził wywiad z twórcami i obsadą serialu. W trakcie rozmowy odtwórca tytułowej roli Sylvester Stallone zasugerował, że występ w gangsterskiej produkcji Paramount+ może być jego ostatnią ekranową kreacją w karierze.76-letni gwiazdor przyznał, że ma w planach wymarzone projekty, które chciałby napisać i wyreżyserować. Po chwili dodał jednak:(" Tulsa King " - przyp. red.) Stallone wyznał, iż cały czas nosi się z zamiarem nakręcenia filmu o legendarnym pisarzu Edgarze Allanie Poe , do którego scenariusz napisał jeszcze w latach 70. Pierwotnie aktor zamierzał sam wcielić się w głównego bohatera. Później zaproponował rolę Robertowi Downeyowi Jr . Niestety, nigdy nie udało mu się zebrać pieniędzy na realizację.Inny projekt, w który Stallone chciałby zainwestować czas i energię, to zapowiedziany w 2019 roku serial sensacyjny "The Tenderloin". Ma on opowiadać inspirowaną autentycznymi zdarzeniami historię nowojorskiego policjanta Charlesa Beckera. Funkcjonariusz stał na czele oddziału oddelegowanego do walki z włoskimi, żydowskimi i irlandzkimi gangami terroryzującymi tytułową dzielnicę na początku XX wieku. W 1915 roku Becker - jako pierwszy i jedyny dotąd amerykański stróż prawa - został skazany na śmierć za morderstwo szulera Hermana Rosenthala.Stallone występuje w filmach od ponad pół wieku. Masową popularność przyniosła mu tytułowa rola w dramacie sportowym " Rocky " (1976), do którego napisał również scenariusz. Kosztujący niecały milion dolarów obraz zarobił w kinach 117 milionów, zdobył trzy Oscary (w tym dla najlepszej produkcji roku), a także zapoczątkował niezwykle dochodową serię. Kolejne kultowa kreacja w karierze Stallone'a to weteran wojenny John Rambo . W latach 1982-2019 powstało pięć filmów o jego przygodach, które zarobiły łącznie ponad 800 mln dolarów. W filmografii legendy Hollywood znajdziemy również m.in takie głośne tytuły jak: " Ucieczka do zwycięstwa ", " Nocny jastrząb ", " Kobra ", " Tango i Cash ", " Na krawędzi ", " Człowiek-demolka ", " Copland ", a także seria " Niezniszczalni ". Najnowsza odsłona tej ostatniej trafi do kin jesienią tego roku.W " Tulsa King Stallone wciela się w Dwighta "Generała" Manfrediego - mafijnego capo z Nowego Jorku, który po 25 latach wychodzi z więzienia. Na dzień dobry bohater otrzymuje od bossa poniżające zadanie: ma przeprowadzić się do prowincjonalnej Tulsy, aby dopilnować tam interesów rodziny. Gangster - zdając sobie sprawę, że szefostwo nie ma na względzie jego dobra - zaczyna działać na własną rękę. Z pomocą niespodziewanych sojuszników buduje nowe przestępcze imperium.