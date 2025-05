Syn i ojciec razem na dużym ekranie

Rodzina na planie

O czym opowiada film "Dziadku, wiejemy!"?

Film dla wszystkich

Zwiastun filmu "Dziadku wiejemy!":

Skończyli tę samą Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie, występowali razem na deskach Teatru Polonia, a teraz pojawią się w duecie na kinowym ekranie, gdzie zagrają tą samą postać. W nadchodzącej produkcji Olgi Chajdas Błażej Peszkowie wcielili się w tytułowego dziadka Jeremiego i jego młodszą wersję z przeszłości.Nie są to jednak jedyne rodzinne koneksje wśród twórców filmu. Kostiumografka oraz dźwiękowiec prywatnie są małżeństwem. W ekipie odpowiadającej za kostiumy znalazły się również mama i córka. Autor zdjęć i producentka również tworzą zgrany duet zarówno pracując przy filmach, jak i w życiu prywatnym.Pewnego dnia dziadek Jeremi wywołuje w domu spokojnej starości zamęt i grozi mu przeniesienie do szpitala psychiatrycznego. Marta, jego córka, zgadza się zabrać go do siebie, choć wie, że Jeremi jest nieprzewidywalny i ma bujną wyobraźnię. Jagoda, córka Marty, uwielbia dziadka i podziela jego szalone pomysły, więc wyruszają w pełną przygód podróż. W pogoń za nimi rusza szajka złoczyńców oraz przerażona mama Jagody. No i smok – rusza za nimi także smok.Filmowy Jeremi to ekscentryczny, pełen energii senior, który nie zamierza poddawać się starości. Przez większość życia unikał jakiejkolwiek odpowiedzialności. Samotnie wychowywał córkę, jednak ojcostwo było zawsze mniej ważne niż kolorowe życie. Gdy dowiaduje się, że zostało mu niewiele czasu, postanawia wyruszyć z wnuczką w podróż, w którą zawsze chciał zabrać swoją córkę.Rola Jagody jest debiutem dla Anny Nowak . Mamę zagrała Agnieszka Grochowska . W pozostałych rolach występują m. in. Michał Majnicz Filip Tkaczyk oraz Klementyna Lamort De Gail Twórcy filmu chcą aby produkcja dotarła do jak najszerszej widowni, dlatego " Dziadku, wiejemy! " będzie dostępny z audiodeskrypcją. Korzystać z niej można przez aplikacje Audiomovie oraz Kino Dostępne.