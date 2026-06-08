Szaleństwo! "Persona 6" oficjalnie zapowiedziana. Ale wcześniej czeka nas "Persona 4 Revival"

Fani serii "Persona" są w siódmym niebie. W czasie XBOX Games Showcase dostali masę fantastycznych wiadomości. Najważniejszą z nich jest oficjalna zapowiedź gry "Persona 6".
30 milionów sprzedanych egzemplarzy to dopiero początek. Nadchodzi "Persona 6"
Cykl "Persona" sprzedał się dotąd w 30 milionach egzemplarzy, z czego większość jest zasługą piątej części. Stąd też "Persona 6" jest wyczekiwana z niecierpliwością, ale również z niepokojem, czy będzie w stanie dorównać swojej poprzedniczce.
Na razie wiemy jedynie tylko, że gra powstaje. W czasie XBOX Games Showcase zaprezentowany pierwszy zwiastun, który jednak niewiele ujawnił.
Na stronach Xbox można znaleźć taki oto opis gry:
Uwolnij swoją Personę. Stwórz nierozerwalne więzi. Obudź moc Persony – manifestacji swojej najgłębszej jaźni – i poznaj innych, którzy również posiadają tę niezwykłą zdolność. Każda relacja, którą pielęgnujesz, dodaje ci siły. Każda nawiązana więź staje się bronią przeciwko czającym się w tobie mroku.
Prowadź podwójne życie we współczesnej Japonii. Prowadź codzienne życie ucznia, nawiązuj przyjaźnie, przeżywaj romanse i twórz wspomnienia, które mają znaczenie. Jednak pod powierzchnią znanych ulic i spokojnych dzielnic kryje się coś mrocznego: dziwne plotki, niepokojące miejskie legendy i niewyjaśnione zjawiska, z którymi zmierzyć możesz się tylko ty i twoi najbliżsi sojusznicy.
Zwiastun gry "Persona 6"
Zanim dostaniemy szóstkę, czas na "Persona 4 Revival"
Na nową odsłonę cyklu przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Na szczęście fani będą mieli co robić. Właśnie ogłoszono datę premiery "Persona 4 Revival". Gra trafi na rynek 18 lutego 2027 roku.
Niegdyś senne, prowincjonalne japońskie miasteczko Inaba zostaje wstrząśnięte zbrodniami popełnianymi przez tajemniczego seryjnego mordercę. I co to za dziwne plotki o kanale telewizyjnym, który rzekomo da się oglądać tylko w deszczowe noce? Wir niespodzianek i niesamowitych przygód sprawi, że ten rok w liceum będzie absolutnie wyjątkowy!
Gra będzie dostępna na PS5, konsolach Xbox oraz PC.