Szaleństwo! "Persona 6" oficjalnie zapowiedziana. Ale wcześniej czeka nas "Persona 4 Revival"

30 milionów sprzedanych egzemplarzy to dopiero początek. Nadchodzi "Persona 6"

Zwiastun gry "Persona 6"

Zanim dostaniemy szóstkę, czas na "Persona 4 Revival"

Zwiastun gry "Persona 4 Revival"

Cykl "Persona" sprzedał się dotąd w 30 milionach egzemplarzy, z czego większość jest zasługą piątej części. Stąd teżjest wyczekiwana z niecierpliwością, ale również z niepokojem, czy będzie w stanie dorównać swojej poprzedniczce.Na razie wiemy jedynie tylko, że gra powstaje. W czasie XBOX Games Showcase zaprezentowany pierwszy zwiastun, który jednak niewiele ujawnił.Na stronach Xbox można znaleźć taki oto opis gry:Na nową odsłonę cyklu przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Na szczęście fani będą mieli co robić. Właśnie ogłoszono datę premiery, która przez wielu uważana jest za najlepszą część cyklu.Niegdyś senne, prowincjonalne japońskie miasteczko Inaba zostaje wstrząśnięte zbrodniami popełnianymi przez tajemniczego seryjnego mordercę. I co to za dziwne plotki o kanale telewizyjnym, który rzekomo da się oglądać tylko w deszczowe noce? Wir niespodzianek i niesamowitych przygód sprawi, że ten rok w liceum będzie absolutnie wyjątkowy!Gra będzie dostępna na PS5, konsolach Xbox oraz PC.