Newsy Filmy Box office Szaleństwo! "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma już 2 MILIARDY DOLARÓW
Filmy / Box office

Szaleństwo! "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma już 2 MILIARDY DOLARÓW

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Szale%C5%84stwo+%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22+ma+ju%C5%BC+2+MILIARDY+DOLAR%C3%93W-168088
Szaleństwo! &quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot; ma już 2 MILIARDY DOLARÓW
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" nie przestaje pisać nowej historii globalnego box office'u. Dziś trafił do wyjątkowo elitarnego grona filmów, które zarobiły w kinach 2 miliardy dolarów.

Nowy "Spider-Man" znów przechodzi do historii



Na zachodniej półkuli dzień dopiero się rozpoczął, więc znamy jedynie przewidywane wyniki z kin. Niemniej jednak amerykańskie media już obwieściły przebicie granicy 2 miliardów dolarów. Wynika to z faktu, że szacowane wpływy z trzeciego weekendu wynoszą obecnie 188,7 mln dolarów (z tego 70 milionów pochodzi z rynku amerykańskiego).

W efekcie na koniec dzisiejszego dnia na koncie widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" będzie około 2 022 mln dolarów. Z Ameryki pochodzi 785,8 mln dolarów. Reszta świata dała 1 236 mln dolarów.


Oznacza to, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" został dopiero ósmym filmem w historii kina, który bez uwzględniania inflacji ma na koncie 2 miliardy dolarów. Jest też drugim najszybszym filmem, który pokonał tę granicę.

W ten weekend na świecie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" najlepiej sprzedaje się w: Wielkiej Brytanii (8,2 mln dolarów, łącznie 106 mln), Brazylii (7,5 mln, łącznie 59,5 mln), Meksyku (7,3 mln, łącznie 78 mln), Australii (6,6 mln, łącznie 48,8 mln), Korei Południowej (6,4 mln, łącznie 53,2 mln) oraz Niemczech (6,4 mln, łącznie 48,8 mln).

Filmy, które zarobiły w kinach co najmniej 2 miliardy dolarów


#Tytułdata osiągnięcia 2 mldliczba dni do 2 mldłączne wpływy
1.Avengers: Koniec gry4.05.2019112,798
2.Spider-Man: Całkiem nowy dzień16.08.2026192,022
3.Ne Zha 2. W krainie potworów7.03.2025382,216
4.Avatar: Istota wody22.01.2023402,334
5.Avatar31.01.2010472,924
6.Avengers: Wojna bez granic11.06.2018482,048
7.Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy7.02.2016542,068
8.Titanic15.04.201252332,258
źródło: Wikipedia

Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"




Powiązane artykuły Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Zobacz wszystkie artykuły

Spider-Man: Całkiem nowy dzień  (2026)

 Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy

Był Jamesem Bondem, teraz zagra w "Tylerze Rake'u 3"

Inne Filmy

Nowe informacje w sprawie śmierci Hayden Panettiere

3 komentarze
Seriale

"To: Witajcie w Derry" - jest oficjalna decyzja w sprawie 2. sezonu

2 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny polski aktor miał 72 lata

61 komentarzy
Seriale Filmy

Hayden Panettiere: Wybieramy najlepsze role aktorki

18 komentarzy
Filmy

Johnny Depp w "Piratach z Karaibów 6"? Producent potwierdza rozmowy

39 komentarzy
Filmy

Filmowi Beatlesi odtworzyli kultową okładkę

17 komentarzy