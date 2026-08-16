Szaleństwo! "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma już 2 MILIARDY DOLARÓW

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" nie przestaje pisać nowej historii globalnego box office'u. Dziś trafił do wyjątkowo elitarnego grona filmów, które zarobiły w kinach 2 miliardy dolarów.
Nowy "Spider-Man" znów przechodzi do historii
Na zachodniej półkuli dzień dopiero się rozpoczął, więc znamy jedynie przewidywane wyniki z kin. Niemniej jednak amerykańskie media już obwieściły przebicie granicy 2 miliardów dolarów. Wynika to z faktu, że szacowane wpływy z trzeciego weekendu wynoszą obecnie 188,7 mln dolarów (z tego 70 milionów pochodzi z rynku amerykańskiego).
W efekcie na koniec dzisiejszego dnia na koncie widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" będzie około 2 022 mln dolarów
. Z Ameryki pochodzi 785,8 mln dolarów. Reszta świata dała 1 236 mln dolarów.
Oznacza to, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" został dopiero ósmym filmem w historii kina, który bez uwzględniania inflacji ma na koncie 2 miliardy dolarów
. Jest też drugim najszybszym filmem, który pokonał tę granicę.
W ten weekend na świecie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
najlepiej sprzedaje się w: Wielkiej Brytanii (8,2 mln dolarów, łącznie 106 mln), Brazylii (7,5 mln, łącznie 59,5 mln), Meksyku (7,3 mln, łącznie 78 mln), Australii (6,6 mln, łącznie 48,8 mln), Korei Południowej (6,4 mln, łącznie 53,2 mln) oraz Niemczech (6,4 mln, łącznie 48,8 mln).
Filmy, które zarobiły w kinach co najmniej 2 miliardy dolarówźródło: Wikipedia
Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"