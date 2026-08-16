Szaleństwo! "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma już 2 MILIARDY DOLARÓW

Nowy "Spider-Man" znów przechodzi do historii

Filmy, które zarobiły w kinach co najmniej 2 miliardy dolarów

Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

Na zachodniej półkuli dzień dopiero się rozpoczął, więc znamy jedynie przewidywane wyniki z kin. Niemniej jednak amerykańskie media już obwieściły przebicie granicy 2 miliardów dolarów. Wynika to z faktu, że szacowane wpływy z trzeciego weekendu wynoszą obecnie 188,7 mln dolarów (z tego 70 milionów pochodzi z rynku amerykańskiego).W efekcie na koniec dzisiejszego dnia. Z Ameryki pochodzi 785,8 mln dolarów. Reszta świata dała 1 236 mln dolarów.Oznacza to, że. Jest też drugim najszybszym filmem, który pokonał tę granicę.W ten weekend na świecienajlepiej sprzedaje się w: Wielkiej Brytanii (8,2 mln dolarów, łącznie 106 mln), Brazylii (7,5 mln, łącznie 59,5 mln), Meksyku (7,3 mln, łącznie 78 mln), Australii (6,6 mln, łącznie 48,8 mln), Korei Południowej (6,4 mln, łącznie 53,2 mln) oraz Niemczech (6,4 mln, łącznie 48,8 mln).