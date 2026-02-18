Szaleństwo rozpoczęło się. "Pegasus 3" najbardziej kasowym filmem roku... po jednym dniu w kinach

Zaczyna się! 17 lutego w Chinach rozpoczął się najważniejszy na świecie sezon box-office'owy. Przez siedem dni w kinach celebrowane będzie Święto Wiosny, czyli chiński Nowy Rok. W tym roku z tej okazji do kin wprowadzonych zostało sześć nowości, które pierwszego dnia uzyskały wpływy w wysokości 184 milionów dolarów. Dla porównania, w żaden WEEKEND tego roku w amerykańskich kinach nie osiągnięto nawet zbliżonego do jednodniowych wpływów w Chinach wyniku.
"Pegasus 3" z fantastycznym startem. Jednak ogólnie widzów w kinach mniej
Wynik 184 milionów dolarów wydaje się oszałamiający, jednak w historii Święta Wiosny nie jest wcale taki rewelacyjny. W rzeczywistości jest to najsłabszy pierwszy dzień siedmiodniowego okresu świątecznego od 2018 roku (w lokalnej walucie). A to oznacza, że nie wszystkie tegoroczne noworoczne tytuły cieszą się dużą popularnością.
Wygląda jednak na to, że przynajmniej jeden z filmów będzie megahitem. To "Fei Chi Ren Sheng 3" (Pegasus 3). Film na otwarcie zgarnął aż 92,4 mln dolarów. Tym samym już po jednym dniu wyświetlania widowisko stało się najbardziej kasową premierą 2026 roku na całym świecie. W lokalnej walucie "Fei Chi Ren Sheng 3" osiągnęło trzeci najlepszy wynik z dnia otwarcia w historii.
Drugim najlepiej sprzedającym się tytułem był thriller Zhanga Yimou"Jing Zhe Wu Sheng" (Silent Awakenings). Opowieść o dramatycznej walce oddziału szukającego zdrajcy, przez którego wyciekły tajne dane dotyczące bezpieczeństwa narodowego, zarobiła we wtorek 32,3 mln dolarów.
Tradycją Święta Wiosny jest film dla dzieci z serii "Boonie Bears". W tym roku młodzi widzowie mogą oglądać "Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong" (Boonie Bears: The Hidden Protector). I wygląda na to, że seria szynko nie zginie. Film zgarnął na otwarcie 24,5 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie w historii serii.
Na czwartym miejscu wylądowało historyczne widowisko wuxia "Biao ren" (Blades of the Guardians). Wynik otwarcia nie jest rewelacyjny. Wyniósł bowiem 18,9 mln dolarów. Film ma jednak całkiem niezłe oceny od widzów, więc kolejne dni mogą być dla tytułu bardziej udane.
Jednak najgorszą noworoczną nowością - przynajmniej po pierwszym dniu w kinach - jest przygodowy film SF "Xing He Ru Meng" (Per Aspera Ad Astra). Wpływy z dnia otwarcia wyniosły zaledwie 5,1 mln dolarów.