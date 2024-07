Robert Downey Jr. wraca do MCU? Szokujący zwrot akcji!

Robert Downey Jr. nie będzie Iron Manem?

Przez wiele lat wydawało się, że Robert Downey Jr. skończył już z Marvelem i postacią Iron Mana. Jednak w ostatnich miesiącach w wywiadach nie sprzeciwia się idei powrotu. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział wprost:Teraz Sneider twierdzi, że. Biorąc pod uwagę ciąg dalszy jego rewelacji, chodzi najprawdopodobniej o część szóstą noszącą podtytułDlaczego? Otóż Iron Man . Zagrałby inny wariant Starka, który staje się złoczyńcą uniwersumWarto pamiętać, że Robert Downey Jr. miał już do czynienia z tą postacią. Ubiegał się o rolę Doktora Dooma w widowiskuz 2005 roku. Nie dostał jej wtedy. Postać w filmie zagrał Julian McMahon Nawet jeśli aktualnie plotka jest prawdziwa, to wcale nie oznacza, że Downey Jr. rzeczywiście pojawi się jako zły Tony Stark. Piąta i szósta część " Avengers " mogą mieć wyznaczone daty premier (2026 i 2027 rok), ale same projekty są w rozsypce. Na mają zatwierdzonych scenariuszy ani reżyserów. Tę ostatnią funkcję być może pełnić będą Russo . Tak w każdym razie głoszą ostatnie doniesienia medialne.