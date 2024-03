Bob Iger czyści wytwórnie Disneya z miernych projektów

Mamy trzypunktowy plan naprawczy, obiecuje Bob Iger

W czasie spotkania z inwestorami Bob Iger stwierdził, że strategia naprawcza koncernu składa się z trzech kroków.wytwórni Disneya, ponieważ uznał, że nie są wystarczająco dobre. Dodał, że każda z tych decyzji była trudna, W projekty zainwestowano już bowiem sporo pieniędzy, nie mówiąc o czasie twórców. Ostatecznie jednak liczy się czysta kalkulacja: czy dany projekt może liczyć na odzew widzów.Iger nie ujawnił jednak, które projekty trafiły do kosza.Bob Iger twierdzi, że tak zwane. Jego zdaniem- dodał Iger.Podkreślił też, że przez siedem lat Disney był wytwórnią numer jeden. Zrealizowane w koncernie filmy przyniosły ponad 30 miliardów dolarów wpływów. To nie przypadek. Po części za sukces odpowiadają posiadane przez koncern marki, ale w większym stopniu jest to zasługa dobrych filmów. I to musi powrócić. Kontrola jakości dotyczyć musi zarówno twórców jak i strony biznesowej.Bob Iger zapowiada również, że w przyszłości kierownictwo Disneya będzie bardziej zaangażowane w budowanie relacji z filmowcami. Na każdym kroku procesie tworzenia filmu będzie ścisła interakcja, rozmowy, dzielenie się uwagami, co ma doprowadzić do efektywnego zarządzania środkami, ale również pozostawania wrażliwym na potrzeby twórców. Nie można pozwolić, by brak czasu lub środków zablokował coś, co może być wspaniałym widowiskiem.Kiedy zobaczymy pierwsze efekty nowej strategii? Tego na razie nie wiemy. Póki co największą zmianą jest usunięcie Seana Bailey'ego ze stanowiska prezesa Disney Motion Picture Studios, który odpowiadał za ogólną strategię filmową wszystkich wytwórni należących do Disneya.