Po sukcesie "Minecraft: Film" czas na "Fortnite"? Szef Epic Games odpowiada

"Fortnite" na dużym ekranie? Szef Epic Games stawia sprawę jasno

Zwiastun gry "Fortnite"

Źródłem plotki był spec od hollywoodzkich przecieków Daniel Richtman, który w (skasowanym już) poście na platformie X napisał:Tim Sweeney, CEO Epic Games, szybko zareagował na ten post odpowiadając krótko:Richtman co prawda oryginalny post skasował, ale opublikował nowy, w którym zwraca się wprost do szefa Epic Games:Na ten post Sweeney już nie odpisał.to wieloosobowa gra wideo, najpopularniejszy na świecie przedstawiciel gatunkudystrybuowany w niewymagającym abonamentu modelu free-to-play. Gracze biorą udział w wielkiej bitwie na rozbudowanej mapie, pojedynczo lub w drużynach. Ich zadaniem jest wyeliminowanie lub unikanie pozostałych graczy - do momentu aż na danej mapie pozostanie tylko jeden zwycięzca (lub grupa zwycięzców).Regularnie pojawiają się nowe wersje gry, wprowadzająca nowe postacie i fabułę. Gracze mają do wyboru dziesiątki znanych postaci (m.in. z uniwersum Marvela czy DC , świata " Gwiezdnych wojen " albo serii " Street Fighter " czy " Tomb Raider ").