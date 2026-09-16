Newsy Seriale "The Last of Us". Los serialu oficjalnie potwierdzony
Seriale

"The Last of Us". Los serialu oficjalnie potwierdzony

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Szef+HBO+potwierdza+los+serialu+%22The+Last+of+Us%22-168622
&quot;The Last of Us&quot;. Los serialu oficjalnie potwierdzony
Casey Bloys, szef HBO i HBO Max, świętował ostatnio sukces swoich seriali na gali rozdania nagród Emmy. Przy okazji opowiedział o nadchodzących projektach, w tym o trzecim sezonie "The Last of Us".

Los "The Last of Us" przesądzony



Przede wszystkim Bloys potwierdził, że trzeci sezon serialu "The Last of Us" będzie miał swoją premierę w przyszłym roku. Na razie jednak nie chce precyzować nawet, czy będzie to w pierwszej, czy w drugiej połowie roku.


Druga wiadomość, którą podzielił się Bloys, jest dużo ważniejsza. Odnosi się do spekulacji, które swego czasu podsycali nawet twórcy, że dokończenie historii Ellie i Abby będzie wymagało co najmniej dwóch sezonów. Szef HBO teraz twierdzi, że trzeci sezon "The Last of Us" będzie ostatnim.

Za pierwsze dwa sezony odpowiadali Craig Mazin i Neil Druckmann (także twórca gry). Ten drugi zrezygnował jednak ze współtworzenia trzeciej części serialu. Akcja serialu osadzona jest 20 lat po wybuchu globalnej pandemii, która zniszczyła cywilizację.

Oceniamy drugi sezon "The Last of Us"




Powiązane artykuły The Last of Us

Zobacz wszystkie artykuły

The Last of Us  (2023)

 The Last of Us

Na planie serialu "The Last of Us"  (2023)

 Na planie serialu "The Last of Us"

The Last of Us: Immunity  (2024)

 The Last of Us: Immunity

The Last of Us  (2013)

 The Last of Us

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: "Czarna kula", "Życie snem" dołączają do rywalizacji

1 komentarz
Filmy Multimedia

Nick Nolte i Milo Gibson w horrorze. Zobacz pierwsze zdjęcie

Filmy

Gwiazda "Riverdale" w horrorze twórców "Hail Mary"

Filmy

Robert De Niro zagra legendę sportu?

2 komentarze
Filmy

Warner Bros. wykorzystało tragedię Zacka Snydera?

14 komentarzy
Inne Filmy

Tarantino napisał nową książkę. Jej bohaterem jest Cliff Booth

2 komentarze
Inne Filmy

Prokuratura: Nie będzie kary śmierci dla oskarżonego o zabójstwo Roba Reinera

8 komentarzy