"The Last of Us". Los serialu oficjalnie potwierdzony

Casey Bloys, szef HBO i HBO Max, świętował ostatnio sukces swoich seriali na gali rozdania nagród Emmy. Przy okazji opowiedział o nadchodzących projektach, w tym o trzecim sezonie "The Last of Us".
Los "The Last of Us" przesądzony
Przede wszystkim Bloys potwierdził, że trzeci sezon serialu "The Last of Us"
będzie miał swoją premierę w przyszłym roku
. Na razie jednak nie chce precyzować nawet, czy będzie to w pierwszej, czy w drugiej połowie roku.
Druga wiadomość, którą podzielił się Bloys, jest dużo ważniejsza. Odnosi się do spekulacji, które swego czasu podsycali nawet twórcy, że dokończenie historii Ellie i Abby będzie wymagało co najmniej dwóch sezonów. Szef HBO teraz twierdzi, że trzeci sezon "The Last of Us" będzie ostatnim.
Za pierwsze dwa sezony odpowiadali Craig Mazin
i Neil Druckmann
(także twórca gry). Ten drugi zrezygnował jednak ze współtworzenia trzeciej części serialu. Akcja serialu osadzona jest 20 lat po wybuchu globalnej pandemii, która zniszczyła cywilizację.
Oceniamy drugi sezon "The Last of Us"